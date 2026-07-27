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Zaharova poručila Bukureštu: Uslijediće adekvatan odgovor

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 21:12

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Захарова поручила Букурешту: Услиједиће адекватан одговор
Foto: X

Plan Rumunije da protjera zaposlenog u ruskoj ambasadi je neprijateljski i uslijediće adekvatan odgovor, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Rumunski predsjednik Nikušor Dan izjavio je prošle sedmice da je rumunski lovac "F-16" oborio dron koji je narušio vazdušni prostor te zemlje.

Rumunsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas ranije da će da protjera jednog od zaposlenih u ruskoj ambasadi u Bukureštu nakon incidenta sa dronom.

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Zaharova je istakla da su optužbe Rumunije neosnovane i da tvrdnje nisu potkrijepljene.

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Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Moskva

Bukurešt

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