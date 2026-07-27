Logo

Preminuo legendarni banjalučki kajakaš

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 22:05

Komentari:

0
Преминуо Златан Ибрахимбеговић, бањалучки кајакаш
Foto: Glas Srpske

Tužna vijest za banjalučki sport došla je iz Perta u Australiji. U 78. godini preminuo je Zlatan Ibrahimbegović (18. mart 1948.), najuspješniji kajakaš K1 sa ovih prostora.

On je prvi banjalučki kajakaš koji je nastupio na Olimpijskim igrama 1972. Godine, kada je bio reprezentativac Jugoslavije.

Pored Olimpijskih igara bio je redovan učesnik svjetskih prvenstva. Nastupao je u: Bur Sen Morisu, Francuska (1969.), Meranu, Italija (1971.), Muotatalu, Švajcarska (1973.) i Skoplju (1975). godine 1971.

Марко Килибарда

Hronika

Osumnjičen za teška ubistva: Marko Kilibarda izručen Crnoj Gori

Proglašen je najboljim sportistom Bosanske Krajine u izboru Glasa 1971. godine. Pored toga nekoliko puta je bio među deset najboljih sportista Krajine.

Ibrahimbegović je svake godine dolazio u grad na Vrbasu a u Australiji je radio kao trener nacionalne selekcije.

Dolazio je i sa seniorskom reprezentacijom 2019. godine, kada je vodio reprezentaciju Australije, prenosi Glas Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kajak

Preminuo Zlatan Ibrahimbegović

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Рукометаши Борца

Ostali sportovi

Borac u pohodu na sve trofeje: Rukometaši iščekuju novu sezonu

1 h

0
Ангелина Топић рођендан прославила деветом титулом првакиње Србије

Ostali sportovi

Angelina Topić rođendan proslavila devetom titulom prvakinje Srbije

14 h

0
Атлетичари Борца

Ostali sportovi

Atletičari Borca do rekorda na Prvenstvu BiH

1 d

0
Ентони Џошуа 26.7.2026.

Ostali sportovi

Džošua preživio dva nokdauna i nokautirao Prengu, susret sa Fjurijem blizu

1 d

0

  • Najnovije

22

11

Šumski požar na 15 kilometara od Bordoa: ''Trebamo biti spremni na sve''

22

10

Njemački gigant na koljenima: Porše gasi čak 5.000 radnih mjesta

22

05

Preminuo legendarni banjalučki kajakaš

21

56

Osumnjičen za teška ubistva: Marko Kilibarda izručen Crnoj Gori

21

55

Nebeski blagoslov do 2034: Ova 3 znaka ulaze u 9 godina sreće i obilja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima