Preminuo legendarni banjalučki kajakaš

Tužna vijest za banjalučki sport došla je iz Perta u Australiji. U 78. godini preminuo je Zlatan Ibrahimbegović (18. mart 1948.), najuspješniji kajakaš K1 sa ovih prostora.

On je prvi banjalučki kajakaš koji je nastupio na Olimpijskim igrama 1972. Godine, kada je bio reprezentativac Jugoslavije.

Pored Olimpijskih igara bio je redovan učesnik svjetskih prvenstva. Nastupao je u: Bur Sen Morisu, Francuska (1969.), Meranu, Italija (1971.), Muotatalu, Švajcarska (1973.) i Skoplju (1975). godine 1971.

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Proglašen je najboljim sportistom Bosanske Krajine u izboru Glasa 1971. godine. Pored toga nekoliko puta je bio među deset najboljih sportista Krajine.

Ibrahimbegović je svake godine dolazio u grad na Vrbasu a u Australiji je radio kao trener nacionalne selekcije.

Dolazio je i sa seniorskom reprezentacijom 2019. godine, kada je vodio reprezentaciju Australije, prenosi Glas Srpske.