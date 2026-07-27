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Zbog teške nesreće saobraćaj obustavljen: Povrijeđen pješak

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 22:55

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

U blizini sarajevskog naselja Dolac Malta večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i pješak.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS za portal "Avaza", u nesreći je povrijeđen pješak.

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Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici i ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenoj osobi pružila medicinsku pomoć.

Zbog obavljanja uviđaja i uklanjanja vozila, saobraćaj u dijelu Bulevara Meše Selimovića potpuno je obustavljen, a vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce.

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Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

Povrijeđen pješak

Dolac Malta

MUP Kanton Sarajevo

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