Zbog teške nesreće saobraćaj obustavljen: Povrijeđen pješak

U blizini sarajevskog naselja Dolac Malta večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i pješak.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS za portal "Avaza", u nesreći je povrijeđen pješak.

Region Uhapšen pedofil koji je fotografisao djecu na plaži: Užas u Hrvatskoj

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici i ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenoj osobi pružila medicinsku pomoć.

Zbog obavljanja uviđaja i uklanjanja vozila, saobraćaj u dijelu Bulevara Meše Selimovića potpuno je obustavljen, a vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce.