Zbog teške nesreće saobraćaj obustavljen: Povrijeđen pješak

Autor:ATV redakcija
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U blizini sarajevskog naselja Dolac Malta večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i pješak.
Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS za portal "Avaza", u nesreći je povrijeđen pješak.
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Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici i ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenoj osobi pružila medicinsku pomoć.
Zbog obavljanja uviđaja i uklanjanja vozila, saobraćaj u dijelu Bulevara Meše Selimovića potpuno je obustavljen, a vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce.
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