Usred dana napali dječaka (11) i ukrali mu bicikl

U Sarajevu se danas na platou Kulturno-sportskog centra Skenderija dogodilo teško razbojništvo nad djetetom (11), kome je nasilno oduzet bicikl.

Prema navodima porodice, incident se dogodio u 12.15 sati, a bicikl koji je ukraden prikazan je na fotografiji objavljenoj uz javni apel.

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Slučaj je odmah prijavljen MUP-u KS. Policijski službenici reagovali su nakon prijave, a snimci s obližnjih nadzornih kamera već su izuzeti i nalaze se na policijskoj obradi.

Porodica je nakon događaja objavila molbu za pomoć i pozvala građane da podijele sve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku bicikla i identifikaciji počinioca.

“Molimo sve građane da, ukoliko su u to vrijeme bili u blizini ili imaju bilo kakvu informaciju o počiniocu ili kretanju bicikla, jave putem privatne poruke ili odmah obavijeste najbližu policijsku stanicu” navedeno je u apelu.

Građani koji su se oko 12.15 sati nalazili na platou Skenderije posebno se mole da razmisle jesu li primijetili sumnjivu osobu, sam događaj ili pravac u kojem se počinilac udaljio s biciklom.

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“Molimo vas da ovu objavu podijelite kako bi došla do što većeg broja ljudi. Možda upravo neka sitnica ili jedna informacija može pomoći da se bicikl pronađe i počinilac privede pravdi”, poručila je porodica.

Sve osobe koje imaju korisna saznanja trebaju ih prijaviti najbližoj policijskoj stanici.

(Crna-Hronika)