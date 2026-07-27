Žene u Crnoj Gori imaju pravo na dva dana plaćenog odsustva zbog bolnih menstruacija

Žene u Crnoj Gori sa dijagnostikovanom sekundarnom dimenorejom, bolnim mestrualnim ciklusima praćenim grčevima, mučninom i umorom, imaće pravo na dva dana plaćenog odsustva mjesečno.

Skupština Crne Gore usvojila je danas ove izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju.

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To pravo, kako prenose Vijesti, odnosi se na žene koje imaju bolne menstrualne cikluse izazvane organskim uzrocima, kao što su endometrioza, miomi, polipi i druga ginekološka oboljenja.

Inicijativu za izmjene zakona podnijela je u martu ove godine, uoči Međunarodnog dana žena, nezavisna poslanica Jevrosima Pejović.

Prijedlog zakona prethodno je jednoglasno podržan na sjednicama Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Zakonodavnog odbora.

U obrazloženju zakona navodi se da je cilj izmjena adekvatno regulisanje dijagnostikovanih patoloških stanja sekundarne dismenoreje, uklanjanje predrasuda na radnom mjestu i uspostavljanje ravnoteže između očuvanja zdravlja i profesionalnih obaveza žena.

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Kako se ističe, ženama sa sekundarnom dismenorejom priznaje se pravo na posebno stanje privremene spriječenosti za rad.

Sekundarna dismenoreja podrazumijeva bolne menstrualne tegobe izazvane prethodno dijagnostikovanim ginekološkim oboljenjima, poput endometrioze, mioma, zapaljenja jajnika, endometrijalnih polipa i sindroma policističnih jajnika, kao i stanjima koja mogu biti praćena bolnim polnim odnosima, otežanim mokrenjem, neplodnošću ili obilnim menstrualnim krvarenjem.

(Tanjug)