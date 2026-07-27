Logo

Vedrana Rudan emotivno i iskreno o borbi sa teškom bolešću: ''Umrijeću''

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 19:38

Komentari:

0
Ведрана Рудан позната хрватска књижевница гостује у емисији.
Foto: YouTube/Screenshot

Hrvatska književnica Vedrana Rudan se već neko vrijeme bori sa teškom bolešću. Sada je ponovo potresla javnost emotivnom i iskrenom kolumnom govoreći o borbama kroz koje prolazi.

Ona je progovorila o životu onkoloških pacijenata i ljudima koji se svakodnevno bore za njih.

Фахрудин Башчаушевић

Društvo

Ne želi novac: Auto poklanja bolesnoj osobi kojoj je najpotrebniji

U svom prepoznatljivom, direktnom stilu, Rudan je opisala iskustva sa riječke onkologije, ali je ovog puta najveću pažnju posvetila medicinskim sestrama, za koje smatra da su pravi heroji zdravstvenog sistema.

- U grupi sam 'onih kojima je najteže'. Zato znam da mi nije najteže. Umrijeću, umrijeće i drugi - napisala je Rudan, pa se emotivno dotakla i njege koju joj u ovim teškim danima pruža porodica:

- Trenutno sam kod kuće. O meni brine porodica. Supa, čaj, hrana čvrsta, meka, pranje na krevetu... Glumim kako dremuckam. Sramota me je. Na koje sam grane pala. Kad im to kažem čujem samo jednu rečenicu - ti si naša.

Posebno emotivno govorila je o medicinskim sestrama koje, kako kaže, uprkos iscrpljujućim smjenama i teškim uslovima rada, svakom pacijentu pristupaju sa pažnjom i osmijehom.

- Čija sam kad sam u bolnici danju i noću, kad u tri ujutro osjetim ruku na čelu, kad u pet sestre vidim kako odnose moj otpad koji se meni beskrajno gadi... Nisam bogata, da jesam, dala bih im sve što imam - istakla je književnica, dodajući da joj one uvek skromno odgovaraju da je to "njihov poziv". Zbog toga se otvoreno zapitala: "Mogu li smjene od 0 do 24 biti nečiji poziv ili je to ipak hrvatski državni zločin?"

Елбрус планина

Svijet

Preživjeli planinari identifikovali tijela kolega koji su stradali na Elbrusu

Posebno ju je dirnuo gest doktorke Ivane, koja je svojim koleginicama organizovala jednodnevni izlet brodićem kako bi im, makar nakratko, omogućila predah od svakodnevnog pritiska i teških dežurstava.

- Doktorka Ivana je pukla. Nije više mogla da izdrži patnje svojih koleginica... Između Cresa i Krka Jadranom je plovio brod veselja - navela je ona.

Bez ustručavanja, Rudan je iznijela i podatke o zaradama, ističući da ove heroine primaju od 1.200 do 2.000 evra, uz gorku opasku da su "medicinske sestre pacovi koji smetaju na putu".

Oštar apel građanima: "Ne okrećite glavu!"

Na kraju kolumne, naslovljene "Medicinske sestre odahnuće kad izdahnu", Vedrana Rudan uputila je snažan apel javnosti da ne zatvara oči pred problemima u zdravstvenom sistemu, poručivši da najveći teret često nose upravo oni koji brinu o najtežim pacijentima.

Саобраћај

Region

Kolaps na granici sa Hrvatskom i Crnom Gorom

- Treba li hrvatski građani ćutke da gledaju kako njihove najdraže čupa rak iz života, a njihovu dječicu davi u zagrljaju sestara? - zaključila je Vedrana Rudan.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vedrana Rudan

književnica

Bolest

kancer

Komentari (0)

Pročitajte više

Застава Црна Гора

Region

Crna Gora od 1. novembra uvodi vize za državljane ovih zemalja

3 h

0
Бијели пешкир постављен на ретровизор аутомобила.

Auto-moto

Šta predstavlja bijeli peškir na retrovizoru: Znak koji ne smijete ignorisati

3 h

0
Двије жене ходају са мајицама на глави по врелом дану.

Svijet

Od posljedica vrućine u Španiji od početka godine preminulo više od 3.800 ljudi

4 h

0
Због килограма парадајза задржана два сата на прелазу: Платила и новчану казну

Društvo

Zbog kilograma paradajza zadržana dva sata na prelazu: Platila i novčanu kaznu

4 h

0

Više iz rubrike

Пјевач Ацо Пејовић

Scena

Aco Pejović o traumi iz d‌jetinjstva: Mislio sam da je gotovo

7 h

0
пјевачица Едита Арадиновић трудна беба сели се из Београда

Scena

Edita o prvim mukama nakon porođaja

7 h

0
Умро Бил Оди

Scena

Umro Bil Odi

9 h

0
Десингерица у болници

Scena

Desingerici pozlilo u Budvi: Reper hitno hospitalizovan

10 h

0

  • Najnovije

22

11

Šumski požar na 15 kilometara od Bordoa: ''Trebamo biti spremni na sve''

22

10

Njemački gigant na koljenima: Porše gasi čak 5.000 radnih mjesta

22

05

Preminuo legendarni banjalučki kajakaš

21

56

Osumnjičen za teška ubistva: Marko Kilibarda izručen Crnoj Gori

21

55

Nebeski blagoslov do 2034: Ova 3 znaka ulaze u 9 godina sreće i obilja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima