Vedrana Rudan emotivno i iskreno o borbi sa teškom bolešću: ''Umrijeću''

Hrvatska književnica Vedrana Rudan se već neko vrijeme bori sa teškom bolešću. Sada je ponovo potresla javnost emotivnom i iskrenom kolumnom govoreći o borbama kroz koje prolazi.

Ona je progovorila o životu onkoloških pacijenata i ljudima koji se svakodnevno bore za njih.

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U svom prepoznatljivom, direktnom stilu, Rudan je opisala iskustva sa riječke onkologije, ali je ovog puta najveću pažnju posvetila medicinskim sestrama, za koje smatra da su pravi heroji zdravstvenog sistema.

- U grupi sam 'onih kojima je najteže'. Zato znam da mi nije najteže. Umrijeću, umrijeće i drugi - napisala je Rudan, pa se emotivno dotakla i njege koju joj u ovim teškim danima pruža porodica:

- Trenutno sam kod kuće. O meni brine porodica. Supa, čaj, hrana čvrsta, meka, pranje na krevetu... Glumim kako dremuckam. Sramota me je. Na koje sam grane pala. Kad im to kažem čujem samo jednu rečenicu - ti si naša.

Posebno emotivno govorila je o medicinskim sestrama koje, kako kaže, uprkos iscrpljujućim smjenama i teškim uslovima rada, svakom pacijentu pristupaju sa pažnjom i osmijehom.

- Čija sam kad sam u bolnici danju i noću, kad u tri ujutro osjetim ruku na čelu, kad u pet sestre vidim kako odnose moj otpad koji se meni beskrajno gadi... Nisam bogata, da jesam, dala bih im sve što imam - istakla je književnica, dodajući da joj one uvek skromno odgovaraju da je to "njihov poziv". Zbog toga se otvoreno zapitala: "Mogu li smjene od 0 do 24 biti nečiji poziv ili je to ipak hrvatski državni zločin?"

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Posebno ju je dirnuo gest doktorke Ivane, koja je svojim koleginicama organizovala jednodnevni izlet brodićem kako bi im, makar nakratko, omogućila predah od svakodnevnog pritiska i teških dežurstava.

- Doktorka Ivana je pukla. Nije više mogla da izdrži patnje svojih koleginica... Između Cresa i Krka Jadranom je plovio brod veselja - navela je ona.

Bez ustručavanja, Rudan je iznijela i podatke o zaradama, ističući da ove heroine primaju od 1.200 do 2.000 evra, uz gorku opasku da su "medicinske sestre pacovi koji smetaju na putu".

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Na kraju kolumne, naslovljene "Medicinske sestre odahnuće kad izdahnu", Vedrana Rudan uputila je snažan apel javnosti da ne zatvara oči pred problemima u zdravstvenom sistemu, poručivši da najveći teret često nose upravo oni koji brinu o najtežim pacijentima.

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- Treba li hrvatski građani ćutke da gledaju kako njihove najdraže čupa rak iz života, a njihovu dječicu davi u zagrljaju sestara? - zaključila je Vedrana Rudan.

(Telegraf.rs)