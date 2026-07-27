Kolaps na granici sa Hrvatskom i Crnom Gorom

Autor:ATV redakcija
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Duge kolone putničkih vozila čekaju na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Crnom Gorom.
Kada je riječ o granici sa Hrvatskom, čeka se na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Orašje i Kamensko, a u oba smjera u Kostajnici, Velikoj Kladuši, Izačiću, Doljanima, Ivanici, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.
Kolone su u oba smjena i na prelazima Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci na granici sa Crnom Gorom.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
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Iz AMS-a su napomenuli da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.
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