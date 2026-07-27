Osumnjičen za teška ubistva: Marko Kilibarda izručen Crnoj Gori

Pripadnik "kavačkog klana" 39-godišnji Marko Kilibarda izručen je danas Crnoj Gori na prelazu Dobrakovo na granici sa Srbijom nakon hapšenja po Interpolovoj potjernici zbog sumnje da je izvršio niz krivičnih djela, uključujući i ubistva.

Kilibarda je osumnjičen da je u junu 2018. godine u Baru ubio Vasu Delibašića i da je, kao član kriminalne organizacije, na čijem se čelu nalazi Radoje Zvicer učestvovao u ubistvu pripadnika "škaljarskog klana" Damira Hodžića i Adisa Spahića u Stanjevića Rupi u Spužu 14. oktobra 2020. godine, kao i u otmici M. R.

Osumnjičen je i da je 26. januara 2020. godine pokušao da ubije M. N. prema kojem je, dok je bio u vozilu, ispalio više hitaca iz automatske puške, podsjećaju crnogorski mediji. Kilibarda je lociran i uhapšen u Beogradu u julu 2025. godine, zajedno sa A. P. na osnovu međunarodne Interpolove potjernice.

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Iz crnogorske policije su naveli da je za Kilibardom podgorička kancelarija Interpola raspisala tri potjernice po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbjeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi.

(Vijesti)