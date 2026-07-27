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Šumski požar na 15 kilometara od Bordoa: ''Trebamo biti spremni na sve''

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ATV redakcija
27.07.2026 22:11

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Ватрогасци прскају водом запаљену шуму у близини Лаканоа, на југозападу Француске, у суботу, 25. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Šumski požar približio se na 15 kilometara od grada Bordoa, upozorio je gradonačelnik Tomas Kazenav i istakao da treba biti spreman za sve eventualnosti.

"Spremamo se da smjestimo veliki broj ljudi ukoliko se narede dalje evakuacije", rekao je Kazenav.

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Žerom Stefe, gradonačelnik Sestasa, grada južno od Bordoa, rekao je da će ovo biti "požar vijeka".

On je dodao da je u njegovom gradu situacija katastrofalna i da evakuisano 17.000 stanovnika.

Stefe je naveo da je do sada u regionu izgorjelo 42.000 hektara zemlje i uništeno 240 kuća.

Iako se požar više ne kreće tako brzo, Stefe kaže da su njegovi timovi dobili samo malu bitku, a da ostaje rizik od letećeg žara ili nagle promjene pravca vjetra.

"Uložili smo svu našu energiju u stvaranje zaštitnih protivpožarnih pruga", objasnio je i priznao da su svi uplašeni zbog ove situacije.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez rekao je ranije da se vatrogasci u regionu Žironda suočavaju sa "situacijom bez presedana".

Oko 220.000 ljudi je evakuisano u Francuskoj i više od 100.000 u Španiji, gdje požari nekontrolisano gore zapadno od Madrida.

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Još jedan intenzivan toplotni talas mogao bi dodatno da oteža napore u gašenju požara, javlja Bi-Bi-Si.

Francuski premijer Sebastijan Lekornu rekao je u Franuskoj od januara zabilježeno 13.566 požara.

Šumski požari bjesne i u nekoliko drugih francuskih regiona, uključujući Var i Land, kao i na ostrvu Korzika.

(Srna)

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Francuska

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Vatrogasci

požari u Francuskoj

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