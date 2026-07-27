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Turisti u Crnoj Gori na meti prevaranata: Evo šta je u pitanju

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 21:35

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Foto: Pexels

Turisti koji se ovih dana nalaze u Herceg Novom na ljetovanju, mogli bi da se nađu na meti prevaranata koji nude lažne ili neovlaštene karte za izlete brodom.

Na Instagram stranici "Podgorički vremeplov" osvanulo je upozorenje da se pojedinci predstavljaju kao prodavci karata za izletničke brodove i turistima nude izlete.

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Prema navodima, pojedini lokalni prevaranti predstavljaju se kao radnici izletničkih brodova i pokušavaju da turistima prodaju karte za izlete.

Prevareno više od 20 ljudi

- Kako nam je rečeno, danas je na ovaj način prevareno više od 20 ljudi. Savetujemo turistima da karte za izlete kupuju isključivo na zvaničnim prodajnim mestima ili direktno kod ovlašćenih organizatora, te da ne nasjedaju na ponude nepoznatih osoba na šetalištu. Ukoliko posumnjate na prevaru, slučaj odmah prijavite nadležnim organima - navodi se.

Jedna korisnica tvrdi da je slično iskustvo imala i u Perastu.

- I u Perastu danas isti takvi, zamalo nas ne izbiše jer odbismo vožnju - navela je ona.

Prevaranti prodaju i razglednice

Jedan korisnik naveo je da je šteta što se iz tako prelijepog grada šalje ružna poruka. Savjetovao je turiste koji žele da koriste brodove karte kupuju isključivo na zvaničnim prodajnim mjestima, navodeći da postoji dovoljno lokacija za ukrcavanje putnika i da je moguće kartu kupiti direktno na brodu.

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- Ovo je ništa. Kod tunela sam primjetio prevarante koji prodaju razglednice, kažu da te pare idu Ostrogu. Ruskinja unajmljena da bude fina, dok onaj namazani se pravi fin i uzima pare u svoje džepove. Nisam rođen juče. Uvijek treba biti na oprezu - dodao je jedan korisnik.

(Kurir)

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Crna Gora

Herceg Novi

turisti

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