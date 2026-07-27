Zbog velikih požara naređena evakuacija još dva grada u Španiji

Autor:ATV redakcija
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Ministartvo unutrašnjih poslova Španije naredilo je zbog šumskih požara evakuaciju Santa Marije de la Alamede i Las Navasa del Markesa, još dva grada u blizini Madrida.
Prema podacima Ministarstva, evakuisano je više od 40 gradova u regionima Madrida, Avile i Toleda, a još sedam je stavljeno pod upozorenje za moguću evakuaciju.
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Ukupno 116.000 ljudi u Španiji dobilo je naređenje da napuste domove, uključujući oko 63.000 u regionima ugroženim glavnim požarom u blizini Madrida, navodi "Skaj njuz".
(Srna)
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