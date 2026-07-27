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Zbog velikih požara naređena evakuacija još dva grada u Španiji

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 22:23

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Ватрогасци прскају водом запаљену шуму у близини Лаканоа, на југозападу Француске, у суботу, 25. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Ministartvo unutrašnjih poslova Španije naredilo je zbog šumskih požara evakuaciju Santa Marije de la Alamede i Las Navasa del Markesa, još dva grada u blizini Madrida.

Prema podacima Ministarstva, evakuisano je više od 40 gradova u regionima Madrida, Avile i Toleda, a još sedam je stavljeno pod upozorenje za moguću evakuaciju.

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Ukupno 116.000 ljudi u Španiji dobilo je naređenje da napuste domove, uključujući oko 63.000 u regionima ugroženim glavnim požarom u blizini Madrida, navodi "Skaj njuz".

(Srna)

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Španija

Madrid

požar

evakuacija

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