Zbog velikih požara naređena evakuacija još dva grada u Španiji

Ministartvo unutrašnjih poslova Španije naredilo je zbog šumskih požara evakuaciju Santa Marije de la Alamede i Las Navasa del Markesa, još dva grada u blizini Madrida.

Prema podacima Ministarstva, evakuisano je više od 40 gradova u regionima Madrida, Avile i Toleda, a još sedam je stavljeno pod upozorenje za moguću evakuaciju.

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Ukupno 116.000 ljudi u Španiji dobilo je naređenje da napuste domove, uključujući oko 63.000 u regionima ugroženim glavnim požarom u blizini Madrida, navodi "Skaj njuz".

(Srna)