Njemački gigant na koljenima: Porše gasi čak 5.000 radnih mjesta

Autor:ATV redakcija
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Njemački proizvođač luksuznih automobila "Porše" ugasiće do 2035. godine još 5.000 radnih mjesta, čime će se ukupni broj zaposlenih u njemačkim pogonima smanjiti za gotovo 9.000.
Gašenje radnih mjesta biće sprovedeno uglavnom kroz prirodni odliv, proširenje posebnog programa djelimičnog penzionisanja i dobrovoljnog raskida ugovora o radu uz otpremnine, saopšteno je iz kompanije.
Istakli su da je Uprava u dogovoru sa radničkim savjetom produžila garancije zadržavanja proizvodnje u pogonima do 2035. godine.
Do 2035. najavili su ukupno 2,1 milijardu evra ulaganja u pogone u Zufenhauzenu i Vaisahu, kao dio mjera novog paketa restrukturisanja koji je Nadzorni odbor "Poršea" odobrio prošle sedmice.
Poslovanje kompanije opterećuju oštar pad prodaje na kineskom tržištu, američke carine i pogrešni potezi u prelasku na proizvodnju električnih vozila, napominje Rojters.
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