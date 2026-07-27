Večernji ritual od 15 minuta koji će pomoći da se riješite stresa

Jedna mala i jednostavna rutina kao što je uranjanje stopala u toplu vodu može imati brojne dobrobiti za poboljšanje sna, ublažavanje bolova i napetosti, smanjenje stresa i poboljšanje raspoloženja.

Možete pustiti opuštajuću muziku ili napraviti šolju toplog čaja. Iskoristite ovo vrijeme da se "isključite" od telefona, ekrana i drugih ometanja.

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"Topla kupka za stopala", kako je nazivaju, može biti svakodnevna rutina njege ili nešto što radite jednom nedjeljno. Najbolje je da se radi uveče, kada djeca već spavaju, kako bi se izbjeglo da mališani dođu u kontakt sa vrućom vodom.

Kako početi?

Preporučuje se da stopala držite u vodi oko 10-15 minuta, dok je voda prijatno topla. Možete dodati ključalu vodu iz kuvala ili mlaku vodu iz česme kako biste postigli odgovarajuću temperaturu. Korisno je imati i hladnu vodu pri ruci, za slučaj da je voda u početku previše topla.

Savršena posuda za kupku

Vodite računa da je posuda dovoljno velika da vam stopala budu potpuno potopljena. Obratite pažnju koju posudu koristite - ona koja se koristi za čišćenje može imati ostatke hemikalija i nije pogodna za ovu opuštajuću aktivnost. Najbolje su pravougaone ili kvadratne posude.

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Kako napraviti savršeno opuštanje?

Za maksimalan efekat opuštanja dodajte Epsom so. Smatra se da ona umiruje umorne mišiće, smanjuje otoke i lako se apsorbuje kroz kožu i tabane. Takođe doprinosi unosu magnezijuma u organizam, koji ima brojne blagotvorne efekte.

Možete je kupiti u supermarketu ili apoteci. Za prijatan miris u kupku možete dodati nekoliko kapi čistog eteričnog ulja pomiješanog sa Epsom soli.

U posudu dodajte četiri velike kašike Epsom soli i 1 do 2 kapi eteričnog ulja, pa sve promiješajte. Preporučuju se umirujuća ulja poput lavande, kedra ili geranijuma, dok citrusna ulja koja podižu energiju mogu biti manje pogodna. Cilj je stvaranje opuštajuće atmosfere.

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Korisni saveti za "toplu kupku za stopala"

Pazite da voda nije toliko vruća da može izazvati opekotine, ali treba da bude toplija od mlake.

Nemojte prepuniti posudu, jer će stopala podići nivo vode i može doći do prosipanja.

Stavite peškir ispod posude da upije eventualno prosipanje i da poslije njim obrišete stopala.

Napravite opuštajuću atmosferu uz prigušeno svjetlo, muziku, biljni čaj, Epsom so i eterična ulja kako biste maksimalno uživali u iskustvu.

(Ona.rs)