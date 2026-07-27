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Zastava tzv. Kosova postavljena na zgradu komunalnog preduzeća u Leposaviću

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 20:13

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Застава такозване државе Косово постављена је данас на згради Јавног комуналног предузећа "24. новембар" у Лепосавићу, као и табла са другим натписом.
Foto: Kosovo online

Zastava takozvane države Kosovo postavljena je danas na zgradi Javnog komunalnog preduzeća "24. novembar" u Leposaviću, kao i tabla sa drugim natpisom.

Direktor komunalnog preduzeća Dragan Barać rekao je da su zastava i tabla postavljene danas oko 15.00 časova, navodi "Kosovo onlajn".

Barać je naveo da će u nadležnosti sada kompanije "Regionalni vodovod" biti poslovi vodosnabdijevanja, a da će ostale komunalne djelatnosti poput održavanja groblja, pijace i javne higijene najvjerovatnije preći u nadležnost opštine.

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Tagovi :

Kosovo i Metohija

zastava

Leposavić

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