Logo

Napadač iz Pariza: ''Alah me je poslao da to učinim''

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 17:46

Komentari:

0
Полицајци и један цивил комуницирају поред полицијског аутомобила на прометној градској улици.
Foto: Darya Sannikova/Pexels

U napadu nožem u Parizu povrijeeđene su tri žene, a muškarac koji je počio ovaj zločin rekao je da ga je Alah poslao da to učini.

Žrtve su žene od 19, 24 i 36 godina, od kojih je jedna trudna, ali incident se ne tretira kao teroristički napad.

Дубровник

Region

More u Dubrovniku odnijelo čovjeka i spasioce: Uslijedila dramatična akcija spasavanja

"Francuska policija privela je danas muškarca nakon napada nožem nedaleko od kvarta Porte de Kliši", rekao je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez novinarima.

On je dodao da je napadač koristio dva kuhinjska noža i da su dvije osobe zadobile teške povrede.

Napadača su savladali prolaznici, a priveo ga je policijac koji nije bio na dužnosti.

Nunjez je pohvalio policajca i okarakterisao ga kao veoma hrabrog.

Елбрус планина

Svijet

Izvučena tijela svih planinara iz BiH koji su poginuli tokom uspona na Elbrus

Na društvenim mrežama objavljen je video-snimak na kome se vidi muškarac sa dugom crnom kosom u trenerci kako u obje ruke nosi velike noževe.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pariz

napad nožem

povrijeđene žene u Parizu

Francuska

Komentari (0)

Pročitajte više

Владимир С. који је убио супругу Мају у околини Бора, па починио самоубиство.

Srbija

Ovo je Vladimir koji je ubio suprugu, pa počinio samoubistvo: Brat na kameri vidio zločin

1 h

0
Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.

BiH

Dan žalosti u FBiH povodom pogibije pet planinara

1 h

0
Двоје људи се грле поред других носећи термо ћебад док стоје поред особља хитне помоћи у Берлину, рано у недјељу, 26. јула 2026. године, након отказивања свечаности поводом Дана Кристофера улице.

Svijet

U napadu u Berlinu ubijena državljanka Poljske

1 h

0
Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.

Svijet

Rusija razmatra stroža pravila za planinare nakon tragedije na Elbrusu

2 h

0

Više iz rubrike

Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.

Svijet

Izvučena tijela svih planinara iz BiH koji su poginuli tokom uspona na Elbrus

1 h

0
Двоје људи се грле поред других носећи термо ћебад док стоје поред особља хитне помоћи у Берлину, рано у недјељу, 26. јула 2026. године, након отказивања свечаности поводом Дана Кристофера улице.

Svijet

U napadu u Berlinu ubijena državljanka Poljske

1 h

0
Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.

Svijet

Rusija razmatra stroža pravila za planinare nakon tragedije na Elbrusu

2 h

0
Пламен се шири кроз шуму захваћену пожаром у региону Леж-Кап-Фере, у западној Француској, у петак, 24. јула 2026. године.

Svijet

Situacija sa požarima u Francuskoj i dalje kritična: Vatrogasci vode trku s vremenom

2 h

0

  • Najnovije

18

20

Šta predstavlja bijeli peškir na retrovizoru: Znak koji ne smijete ignorisati

18

10

Od posljedica vrućine u Španiji od početka godine preminulo više od 3.800 ljudi

18

04

Minić ponudio pomoć Vlade ambasadoru Francuske u BiH

18

04

Banjalučani pokrenuli onlajn peticiju: Traže povrat novca za vodovodne priključke

17

55

Zbog kilograma paradajza zadržana dva sata na prelazu: Platila i novčanu kaznu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima