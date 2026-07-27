Napadač iz Pariza: ''Alah me je poslao da to učinim''

U napadu nožem u Parizu povrijeeđene su tri žene, a muškarac koji je počio ovaj zločin rekao je da ga je Alah poslao da to učini.

Žrtve su žene od 19, 24 i 36 godina, od kojih je jedna trudna, ali incident se ne tretira kao teroristički napad.

Region More u Dubrovniku odnijelo čovjeka i spasioce: Uslijedila dramatična akcija spasavanja

"Francuska policija privela je danas muškarca nakon napada nožem nedaleko od kvarta Porte de Kliši", rekao je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez novinarima.

On je dodao da je napadač koristio dva kuhinjska noža i da su dvije osobe zadobile teške povrede.

Napadača su savladali prolaznici, a priveo ga je policijac koji nije bio na dužnosti.

Nunjez je pohvalio policajca i okarakterisao ga kao veoma hrabrog.

Svijet Izvučena tijela svih planinara iz BiH koji su poginuli tokom uspona na Elbrus

Na društvenim mrežama objavljen je video-snimak na kome se vidi muškarac sa dugom crnom kosom u trenerci kako u obje ruke nosi velike noževe.

(Srna)