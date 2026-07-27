U napadu u Berlinu ubijena državljanka Poljske

Autor:ATV redakcija
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Gradonačelnik Berlina Kaj Vagner, saopštio je da je u napadu u Berlinu koji se dogodio 25. jula, stradala državljanka Poljske.
Vegner je u obraćanju poljskom diplomati na otvaranju izložbe o Varšavskom ustanku 1944. u gradskoj kući Berlina rekao da je napad bio motivisan mržnjom.
"Duboko sam dirnut onim što se dogodilo u subotu i moje misli su sa vama i, prije svega, sa ćerkom i porodicom ubijene žene", rekao je gradonačelnik Berlina.
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Poljsko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je žena ubijena u Berlinu bila Poljakinja.
Napad se dogodio u subotu, 25. jula, kada se islamistički radikal Abdul Balut /21/, vozilom zaletio u masu tokom gej parade u centru Berlina. On je kasnije ubijen u sukobu sa policijom. U napadu je povrijeđeno 29 ljudi, podsjeća "Dojče vele".
(Srna)
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