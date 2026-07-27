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U napadu u Berlinu ubijena državljanka Poljske

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 16:32

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Двоје људи се грле поред других носећи термо ћебад док стоје поред особља хитне помоћи у Берлину, рано у недјељу, 26. јула 2026. године, након отказивања свечаности поводом Дана Кристофера улице.
Foto: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Gradonačelnik Berlina Kaj Vagner, saopštio je da je u napadu u Berlinu koji se dogodio 25. jula, stradala državljanka Poljske.

Vegner je u obraćanju poljskom diplomati na otvaranju izložbe o Varšavskom ustanku 1944. u gradskoj kući Berlina rekao da je napad bio motivisan mržnjom.

"Duboko sam dirnut onim što se dogodilo u subotu i moje misli su sa vama i, prije svega, sa ćerkom i porodicom ubijene žene", rekao je gradonačelnik Berlina.

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Poljsko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je žena ubijena u Berlinu bila Poljakinja.

Napad se dogodio u subotu, 25. jula, kada se islamistički radikal Abdul Balut /21/, vozilom zaletio u masu tokom gej parade u centru Berlina. On je kasnije ubijen u sukobu sa policijom. U napadu je povrijeđeno 29 ljudi, podsjeća "Dojče vele".

(Srna)

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Njemačka

Berlin

gej parada

ubijena žena

Parada ponosa Berlin

Abdul Balut

Kaj Vagner

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