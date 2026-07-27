Borci dobijaju veća primanja: Šta sve donose nove zakonske izmjene?

Izmjene i dopune zakona o pravima boraca u Republici Srpskoj otvorio je vrata novim novčanim primanjima za hiljade korisnika. Više od 13 hiljada boraca moglo biti obuhvaćeno novim zakonskim rješenjima.

Djeci poginulih boraca, logorašima i borcima starijim od 65 godina slijedi posebna novčana naknada. Za borce koji nemaju druga primanja i ispunjavaju propisane uslove, borački dodatak od sada će se isplaćivati u dvostrukom iznosu. Djeca poginulih boraca koja su tokom rata ostala bez oba roditelja prvi put će imati pravo na godišnje novčano primanje.

"Posebno mi je drago zbog djece koja su izgubila oba roditelja. Da je to bar bilo prije 10-15 godina dok su bili mlađi, jer njima je mladost svakako bez roditelja bila katastrofa – i nek imaju posebnu naknadu jer nemaju oba roditelja. A što se tiče logoraša – oni su bili zaboravljena kategorija i svaka čast ko god je predložio, sjetio se, i ko god se izborio da i oni uđu u to zakonsko rješenje", kazala je predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić.

Iz Boračke organizacije Republike Srpske poručuju da ove izmjene predstavljaju značajan korak za one koji žive od najnižih primanja, ali ističu da položaj boračkih kategorija treba unapređivati i kroz druga zakonska rješenja.

„Mislim da smo donošenjem ovog zakona znatno unaprijedili položaj naših kategorija, posebno tih socijalnih koje ste vi pomenuli. Oni i jesu najvažniji. Ima još određenih prava koja su promijenjena, i član 16. i svašta nešto, ali ovo je ključno zbog čega smo se i upuštali u izmjene ovog zakona, jer smo svjesni da postoji određen broj naših kategorija koji imaju problem sa novčanim primanjima, odnosno nemaju dovoljno za egzistenciju. Nije ni ovo previše i dovoljno, ali je ipak pomak”, istakao je predsjednik Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić.

Svi koji ispunjavaju uslove treba da podnesu zahtjev nadležnom opštinskom ili gradskom organu. Kada rješenje stupi na snagu pravo se ostvaruje od idućeg mjeseca.

"Primanja zavise od momenta kada borac podnese zahtjev. Ako recimo taj zahtjev podnese danas on svoje pravo ostvaruje od narednog mjeseca. Znači ako ga podnese u julu od avgusta ga ostvaruje u tom dvostrukom iznosu", rekao je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Mladen Radić.

Boračka primanja ubuduće će se usklađivati sa rastom prosječne neto plate u Republici Srpskoj. Koliko će novca biti potrebno za primjenu zakona zavisiće od broja podnesenih zahtjeva, ali procjene govore da bi izdvajanja mogla iznositi između 10 i 15 miliona maraka godišnje.