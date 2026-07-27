34 godine od svirepog ubistva Slobodana Stojanovića

Imao je samo dvanaest godina. U ljeto '92. Slobodan se vratio u rodno selo po svog psa, ne sluteći da se kući više nikada neće vratiti. Njegovo stradanje ostalo je jedno od najpotresnijih svjedočanstava ratnog zločina nad djecom.

Tri decenije kasnije, u Drinjači, okupili su se porodica, prijatelji i brojni građani da poruče - sjećanje na Slobodana ne smije izblijediti.

"Mnogo znači što smo svi ovdje, što svake godine ima sve više i više ljudi i što se ne zaboravlja šta se desilo", rekao je član porodice Nikola Crkvenjaš.

Molitvom, parastosom i polaganjem cvijeća odata je počast dječaku, čije je ime postalo simbol nevino prekinutog djetinjstva. Poručuju da zločin nad djetetom ne zastarijeva i da odgovornost ne pripada samo onome ko ga je počinio, već i svima koji su ga nijemo posmatrali.

"Nije samo ta nesretnica i zlotvor kriva za ubistvo nedužnog djeteta nego svi ti koji su to dozvolili, posmatrali i gledali, da li su ikada razmišljali o svojoj djeci, pustiti da se nad Slobodanom nevinim djetetom vrše takve torture svi oni snose odgovornost", istakao je izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić.

"Nažalost Slobodan je stradao u najstravičnijim mukama i to je nešto što ne smije biti zaboravljeno, stradalo je i mnogo srpske djece i Slobodan kako mu ime kaže nažalost nije dočekao svoju slobodu", izjavio je državni sekretar ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka pitanja Srbije Nikola Vukelić.

Bol gubitka dječijeg života ni nakon trideset tri godina ne jenjava. Upravo zato, poručuju obaveza svih je da se o Slobodanu govori kako bi njegova sudbina ostala opomena da ni jedno dijete više nikada ne bude žrtva rata.

"To njegovo stradanje i njegova smrt, treba da bude opomena da se takva dešavanja više nikada ne ponove ni jednom djetetu bez obzira na ime vjeru ili naciju", istakao je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.

"Naša je obaveza da nikada ne zaboravimo novomučenike njihovo dijelio je utkano u naše istorijsko duhovno i nacionalno sjećanje", istakao je ministar društvenog položaja Crkve u zemlji i inostranstvu u Vladi Republike Srbije Nenad Popović.

Srpska pravoslavna crkva 2022. godine, dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića zvanično pribrojala imenoslovu svetih. Kanonizovan je kao Sveti novomučenik Slobodan donjekamenički. Lik malog Slobodana danas se nalazi oslikan na ikonama i živopisima u brojnim pravoslavnim hramovima i manastirima.