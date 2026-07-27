Prekinuta sjednica Doma naroda PS BiH

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Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović prekinuo je današnju redovnu sjednicu jer nema kvoruma budući da se poslije pauze tri delegata iz reda srpskog naroda, koji dolaze iz SNSD-a, nisu pojavila na sjednici.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić tražio je ranije pauzu od 15 minuta za sastanak Kluba delegata srpskog naroda zbog velikog broja prijedloga dopuna dnevnog reda današnje redovne sjednice. Republika Srpska Kovačević: Za Srpsku važno da je budžet BiH u suštini smanjen, a da su povećane samo plate zaposlenih Trebalo je da na današnjoj redovnoj sjednici delegati razmatraju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, koji ima oznaku EU, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, prenosi Srna.

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