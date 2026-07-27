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Prekinuta sjednica Doma naroda PS BiH

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 16:33

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Дом народа
Foto: ATV

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović prekinuo je današnju redovnu sjednicu jer nema kvoruma budući da se poslije pauze tri delegata iz reda srpskog naroda, koji dolaze iz SNSD-a, nisu pojavila na sjednici.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić tražio je ranije pauzu od 15 minuta za sastanak Kluba delegata srpskog naroda zbog velikog broja prijedloga dopuna dnevnog reda današnje redovne sjednice.

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Trebalo je da na današnjoj redovnoj sjednici delegati razmatraju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, koji ima oznaku EU, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, prenosi Srna.

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Dom naroda

PD PS BiH

sjednica

prekinuta sjednica

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