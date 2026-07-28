Ocu dvije godine zatvora za batinanje kćerke, modrice pravdao vršnjačkim nasiljem

Osnovni sud u Bijeljini nepravosnažno je osudio N.S. iz Lopara na dvije godine zatvora jer je prutom i dlanovima tukao svoju tada 15-godišnju kćerku.

Presudom, otac je oglašen krivim za nasilje u porodici nad K.S. (2007), kćerkom iz prvog braka, koja je živjela s njim u domaćinstvu.

Tukao je drvenim prutom i otvorenom šakom

Sve se odigralo 25. maja 2023. godine u njihovoj porodičnoj kući. U presudi se navodi da je N.S. primjenom nasilja ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet kćerke koju je fizički napao nakon što mu je odgovorila da ne može čuvati mlađeg brata, jer mora da uči.

”Optuženi je uzeo drveni prut i počeo je udarati po tijelu govoreći: ”Hoćeš li ikada više reći neću?”. Nakon što je prut pukao, nastavio ju je tući otvorenim šakama po glavi i tijelu, nanijevši joj tjelesne povrede plećke, nadlaktice i podlaktice”, navodi se u presudi.

Drugarica nasilje prijavila školi

Žrtva je tokom suđenja detaljno ispričala kako ju je otac tukao kritični dan. U sudnici je rekla da nije htjela da ga prijavi policiji, sve dok njena drugarica u školi nije vidjela povrede, što je potom prijavila školi. Pedagog ju je odveo u policiju, a kasnije su došli predstavnici Centar za socijalni rad koji su je odveli na pregled u Dom zdravlja.

Odbrana tvrdi da se radi o vršnjaškom nasilju

Odbrana je pred sudom osporavala sve navode optužnice, tvrdeći da N.S. nikada nije ”digao ruku” na kćerku. Tvrdili su da je K.S. povrijedio neko drugi, odnosno da je bila žrtva vršnjačkog nasilja u školi.

”Ti navodi nisu ničim potkrepljeni pa se ne može ni smatrati da je oštećena iz osvetnički razloga lažno prijavila oca, jer se i do saznanja o povredama došlo slučajno”, navodi se, između ostalog, u obrazloženju presude.

Pri donošenju odluke sud je cijenio nalaz vještaka medicinske struke koji je potvrdio da su povrede na K.S. nanese od strane druge osobe i to predmetom kao što je prut. Da se svjedočenju K.S. može vjerovati utvrđeno je vještačnjima neuropsihijatra i psihologa.

Odbijen prijedlog za vještačenje telefona

Zanimljivo je da je odbrana tokom suđenja tražila da se izvrši vještačenje sadržaja telefona od oštećene, koji joj je optuženi otac oduzeo i predao tužilaštvu. Sud je taj prijedlog odbio jer, kako je navedeno, ni odbrana ni optuženi nisu ponudili opravdane i razumne razloge za vještačenje sadržaja i sud smatra da je cilj tog prijedloga bilo odugovlačenje postupka, jer ni dokazi odbrane, ni tužilaštva nisu ukazivali na mogućnost da je neko drugi nanio povrede S.K, već upravo optuženi.

Otac četiri puta osuđivan

Inače, optuženi N.S. je osuđivan za nanošenje teških povreda 2016. i 2017. godine, a 2018. je osuđen za napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti, dok mu je 2002. godine izrečena vaspitna mjera dvogodišnjeg pojačanog nadzora organa socijalnog staranja.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Okružnom sudu u Bijeljini.