Stiže novi toplotni talas, sutra 38 stepeni

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U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz temperaturu vazduha do 38 Celzijusovih stepeni.

Ujutro će biti svježe, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab do umjeren vjetar, istočni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha biće od 13 do 18, na jugu do 23, u višim predjelima od devet, a dnevna od 32 do 38, u višim predjelima od 26 stepeni Celzijsovih. Gradovi i opštine Kružni tok na Palama zvanično otvoren za saobraćaj

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