Stiže novi toplotni talas, sutra 38 stepeni

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz temperaturu vazduha do 38 Celzijusovih stepeni.
Ujutro će biti svježe, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab do umjeren vjetar, istočni i sjeveroistočni.
Minimalna temperatura vazduha biće od 13 do 18, na jugu do 23, u višim predjelima od devet, a dnevna od 32 do 38, u višim predjelima od 26 stepeni Celzijsovih.
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