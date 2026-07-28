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Stiže novi toplotni talas, sutra 38 stepeni

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 15:15

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Тамни облаци прекрили су небо у бањалучком насељу Пријечани.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz temperaturu vazduha do 38 Celzijusovih stepeni.

Ujutro će biti svježe, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, istočni i sjeveroistočni.

Minimalna temperatura vazduha biće od 13 do 18, na jugu do 23, u višim predjelima od devet, a dnevna od 32 do 38, u višim predjelima od 26 stepeni Celzijsovih.

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