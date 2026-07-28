Ukrao majice iz butika u centru grada: Iz poslovnice uputili apel građanima

U butiku koji se nalazi u centru Sarajeva, u ulici Ferhadija, nadzorne kamere su zabilježile za sada nepoznatu osobu za koju se sumnja da je počinila krađu.

Snimak nadzornih kamera dostupan je javnosti s ciljem lakšeg identifikovanja osumnjičenog.

Iz poslovnice su uputili apel građanima i trgovcima da budu oprezni te da, ukoliko prepoznaju osobu sa snimka ili raspolažu bilo kakvim informacijama koje bi mogle pomoći u utvrđivanju njenog identiteta, o tome obavijeste Policijsku upravu Stari Grad ili informacije dostave poslovnici.

Naglašavaju da svaka informacija, bez obzira na to koliko se činila beznačajnom, može biti od velike pomoći u pronalasku počinioca i rasvjetljavanju ovog slučaja.

Policija provodi istragu i poduzima mjere s ciljem identifikacije i pronalaska osobe koja se dovodi u vezu s krađom.

(Crna-Hronika)