Sprema se velika promjena: Evo kako ćete uštedjeti novac iz dijaspore

BiH je napravila važan korak prema SEPA-i, što bi građanima i firmama moglo donijeti jeftinije i brže međunarodne uplate

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je tri ključna zakona potrebna za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), čime je uklonjena važna prepreka na putu naše zemlje prema evropskom platnom sistemu.

Usvojeni su Zakon o platnim uslugama, Zakon o elektronskom novcu i Zakon o računima za plaćanje, a sada slijedi procedura prema Evropskom platnom savezu (EPC), koje donosi konačnu odluku o prijemu BiH u SEPA sistem.

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Ulazak u SEPA-u mogao bi značajno smanjiti troškove međunarodnih transakcija za građane i kompanije. Trenutno BiH nije dio ovog sistema, zbog čega se za uplate iz inostranstva plaćaju visoke naknade.

Primjera radi, kod uplate od 1.000 evra dio novca odlazi na bankarske provizije i troškove posredničkih banaka, pa građani često ne dobiju puni iznos koji im je poslan.

Kada BiH postane dio SEPA prostora, očekuje se da će prekogranična plaćanja biti brža, jednostavnija i znatno povoljnija, prenosi Avaz.