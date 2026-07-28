Logo

Sprema se velika promjena: Evo kako ćete uštedjeti novac iz dijaspore

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 17:04

Komentari:

0
Банковна картица, Мастеркард
Foto: Pexels/ Photo by Pixabay

BiH je napravila važan korak prema SEPA-i, što bi građanima i firmama moglo donijeti jeftinije i brže međunarodne uplate

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je tri ključna zakona potrebna za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), čime je uklonjena važna prepreka na putu naše zemlje prema evropskom platnom sistemu.

Usvojeni su Zakon o platnim uslugama, Zakon o elektronskom novcu i Zakon o računima za plaćanje, a sada slijedi procedura prema Evropskom platnom savezu (EPC), koje donosi konačnu odluku o prijemu BiH u SEPA sistem.

Лубеница

Srbija

Muškarac se udavio lubenicom

Ulazak u SEPA-u mogao bi značajno smanjiti troškove međunarodnih transakcija za građane i kompanije. Trenutno BiH nije dio ovog sistema, zbog čega se za uplate iz inostranstva plaćaju visoke naknade.

Primjera radi, kod uplate od 1.000 evra dio novca odlazi na bankarske provizije i troškove posredničkih banaka, pa građani često ne dobiju puni iznos koji im je poslan.

Kada BiH postane dio SEPA prostora, očekuje se da će prekogranična plaćanja biti brža, jednostavnija i znatno povoljnija, prenosi Avaz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SEPA

Bosna i Hercegovina

Plaćanje

transakcija

Komentari (0)

Pročitajte više

Лубеница

Srbija

Muškarac se udavio lubenicom

2 h

0
Ватрогасци прскају водом запаљену шуму у близини Лаканоа, на југозападу Француске, у суботу, 25. јула 2026. године.

Svijet

Naredni dani u Španiji izazovni: Proglašena vanredna situacija

2 h

0
Шокантно откриће научника: Ова опасност у крви изазива срчани удар

Zdravlje

Šokantno otkriće naučnika: Ova opasnost u krvi izaziva srčani udar

2 h

0
Кристина Раденковић снимила чудо природе изнад Острога

Scena

Kristina Radenković snimila čudo prirode iznad Ostroga

2 h

0

Više iz rubrike

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Vladi Srpske uplaćeno više od 18 miliona KM, Fortina blokada pala

7 h

12
Вулић тражи одговор од Централне банке БиХ: Како су евидентирани оснивачки улози Републике Српске и ФБиХ?

BiH

Vulić traži odgovor od Centralne banke BiH: Kako su evidentirani osnivački ulozi Republike Srpske i FBiH?

7 h

3
Sanja Vulic

BiH

"Kako su u poslovnim knjigama evidentirani osnivački ulozi entiteta"

8 h

0
Суд трајно забранио рад Европском универзитету ”Kаllos” из Тузле

BiH

Sud trajno zabranio rad Evropskom univerzitetu ”Kallos” iz Tuzle

8 h

0

  • Najnovije

19

31

Kružni tok u Palama pušten u promet

19

27

U požaru u Banjaluci za dlaku izbjegnuta tragedija

19

22

Crna udovica ujela ženu na njivi: U bolnicu stigla sa stravičnim bolovima i grčevima

19

18

Pljušte reakcije na inicijativu za postavljanje "Ljiljana" u Mostaru

19

06

Treba li mandat da pripada političkoj stranci ili pojedincu?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima