Muškarac se udavio lubenicom

Jedan mladić iz Kosova Polja, preminuo je, nakon što se, prema sumnjama, ugušio tokom jela.

Kako se navodi, 32-godišnjak je najprije vozilom Hitne pomoći prevezen u Univerzitetski klinički centar samoproglašenog Kosova (UKCK), pošto se sumnjalo da mu je tokom konzumiranja lubenice komad voća zapeo u grlu.

To je izazvalo ozbiljne probleme sa disanjem, javlja portal "Bota Sot".

Zdravlje Šokantno otkriće naučnika: Ova opasnost u krvi izaziva srčani udar

Uprkos naporima medicinskog osoblja, dežurni ljekar je oko 14.15 časova konstatovao njegovu smrt.

Nakon obavještenja iz UKCK-a, na lice mjesta izašle su nadležne policijske jedinice, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Odjeljenja za teška krivična dijela.