Muškarac se udavio lubenicom

Autor:ATV redakcija
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Jedan mladić iz Kosova Polja, preminuo je, nakon što se, prema sumnjama, ugušio tokom jela.
Kako se navodi, 32-godišnjak je najprije vozilom Hitne pomoći prevezen u Univerzitetski klinički centar samoproglašenog Kosova (UKCK), pošto se sumnjalo da mu je tokom konzumiranja lubenice komad voća zapeo u grlu.
To je izazvalo ozbiljne probleme sa disanjem, javlja portal "Bota Sot".
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Uprkos naporima medicinskog osoblja, dežurni ljekar je oko 14.15 časova konstatovao njegovu smrt.
Nakon obavještenja iz UKCK-a, na lice mjesta izašle su nadležne policijske jedinice, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Odjeljenja za teška krivična dijela.
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