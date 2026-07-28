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Muškarac se udavio lubenicom

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 17:00

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Лубеница
Foto: Anastasia Shuraeva / Pexels

Jedan mladić iz Kosova Polja, preminuo je, nakon što se, prema sumnjama, ugušio tokom jela.

Kako se navodi, 32-godišnjak je najprije vozilom Hitne pomoći prevezen u Univerzitetski klinički centar samoproglašenog Kosova (UKCK), pošto se sumnjalo da mu je tokom konzumiranja lubenice komad voća zapeo u grlu.

To je izazvalo ozbiljne probleme sa disanjem, javlja portal "Bota Sot".

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Uprkos naporima medicinskog osoblja, dežurni ljekar je oko 14.15 časova konstatovao njegovu smrt.

Nakon obavještenja iz UKCK-a, na lice mjesta izašle su nadležne policijske jedinice, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Odjeljenja za teška krivična dijela.

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lubenica

Gušenje

Udavio se lubenicom

Kosovo i Metohija

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