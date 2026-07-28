Logo

Udario ga staklenom flašom, pa pokrao: Napadač negirao jedno

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 15:30

Komentari:

0
Ударио га стакленом флашом, па покрао: Нападач негирао једно
Foto: Cottonbro studio/Pexels

Pripadnici Policijske stanice Novi Beograd, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su E. Ž. (49) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojništvo.

Napad se odigrao u ponedjeljak, 27. jula, na teritoriji opštine Novi Beograd, kada je osumnjičeni na svirep način napao Đ. M. (55) dok je ovaj sjedio na tribinama.

Prema informacijama iz tužilaštva, E. Ž. je sa zemlje uzeo praznu staklenu flašu, prišao žrtvi i bezobzirno ga udario direktno u predeo lica i oka. Udarac je bio toliko silovit da se staklena flaša razbila, a nesrećni čovjek je od bolova i šoka izgubio svijest i srušio se na zemlju.

Мира Шкорић

Scena

Mira Škorić o teškoj borbi za zdravlje: ''Ja sam pojela kancer''

Dok je oštećeni ležao nepomičan, napadač mu je s vrata skinuo torbicu u kojoj su se nalazili novac, lična dokumenta i bankovna kartica, nakon čega je pobjegao s mjesta zločina.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu donijelo je naredbu o sprovođenju istrage, a osumnjičeni je danas saslušan pred postupajućim javnim tužiocem.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je Trećem osnovnom sudu podnijelo prijedlog za određivanje pritvora. Kako navode iz tužilaštva, postoje opravdani razlozi i opasnost da bi se osumnjičeni dao u bjekstvo ili ometao dalji tok postupka.

Osumnjičeni E. Ž. nema prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Oštećeni Đ. M. i svjedok incidenta još uvijek nisu ispitani. Posebno se ističe da je ključni svjedok događaja zapravo vanbračna partnerka osumnjičenog, zbog čega postoji opravdana bojazan da bi on boravkom na slobodi vršio pritisak na nju i oštećenog.

Istraga o ovom brutalnom razbojništvu se nastavlja, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

fizički napad

Pljačka

Beograd

Crna hronika

Napadač

Komentari (0)

Pročitajte više

Цивилна заштита упутила апел грађанима

Gradovi i opštine

Civilna zaštita uputila apel građanima

1 h

0
Пјевачица Мира Шкорић са пуштеном косом која је увијена у локне и нашминкама сједи у студију.

Scena

Mira Škorić o teškoj borbi za zdravlje: ''Ja sam pojela kancer''

1 h

0
Туга: Откривен идентитет жене која је страдала са дјететом, била у седмом мјесецу

Srbija

Tuga: Otkriven identitet žene koja je stradala sa djetetom, bila u sedmom mjesecu

1 h

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Imamo kratkoročni i dugoročni plan ulaganja u privredu

1 h

0

Više iz rubrike

Туга: Откривен идентитет жене која је страдала са дјететом, била у седмом мјесецу

Srbija

Tuga: Otkriven identitet žene koja je stradala sa djetetom, bila u sedmom mjesecu

1 h

0
Преминула умјетница Оливера Катарина

Srbija

Posljednji oproštaj od Olivere Katarine: Sin Mane slomljen od bola

5 h

0
Саобраћајна незгода Златибор

Srbija

Teška nezgoda kod Zlatibora: Saobraćaj obustavljen, formirale se kolone

20 h

0
Застава такозване државе Косово постављена је данас на згради Јавног комуналног предузећа "24. новембар" у Лепосавићу, као и табла са другим натписом.

Srbija

Zastava tzv. Kosova postavljena na zgradu komunalnog preduzeća u Leposaviću

20 h

1

  • Najnovije

16

27

Težak udes u Banjaluci, policija reguliše saobraćaj

16

22

Pronađeno tijelo čovjeka nestalog prošle sedmice

16

22

Zašto seksualna privlačnost slabi u dugim vezama?

16

21

Sve se mijenja od avgusta: Zaboravite na pakovanja i popravke kakve znate

16

21

Vule Arsić sproveden na ročište u Osnovni sud u Višegradu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima