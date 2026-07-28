Udario ga staklenom flašom, pa pokrao: Napadač negirao jedno

Pripadnici Policijske stanice Novi Beograd, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su E. Ž. (49) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojništvo.

Napad se odigrao u ponedjeljak, 27. jula, na teritoriji opštine Novi Beograd, kada je osumnjičeni na svirep način napao Đ. M. (55) dok je ovaj sjedio na tribinama.

Prema informacijama iz tužilaštva, E. Ž. je sa zemlje uzeo praznu staklenu flašu, prišao žrtvi i bezobzirno ga udario direktno u predeo lica i oka. Udarac je bio toliko silovit da se staklena flaša razbila, a nesrećni čovjek je od bolova i šoka izgubio svijest i srušio se na zemlju.

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Dok je oštećeni ležao nepomičan, napadač mu je s vrata skinuo torbicu u kojoj su se nalazili novac, lična dokumenta i bankovna kartica, nakon čega je pobjegao s mjesta zločina.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu donijelo je naredbu o sprovođenju istrage, a osumnjičeni je danas saslušan pred postupajućim javnim tužiocem.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je Trećem osnovnom sudu podnijelo prijedlog za određivanje pritvora. Kako navode iz tužilaštva, postoje opravdani razlozi i opasnost da bi se osumnjičeni dao u bjekstvo ili ometao dalji tok postupka.

Osumnjičeni E. Ž. nema prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Oštećeni Đ. M. i svjedok incidenta još uvijek nisu ispitani. Posebno se ističe da je ključni svjedok događaja zapravo vanbračna partnerka osumnjičenog, zbog čega postoji opravdana bojazan da bi on boravkom na slobodi vršio pritisak na nju i oštećenog.

Istraga o ovom brutalnom razbojništvu se nastavlja, prenosi Telegraf.rs.