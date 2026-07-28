Mira Škorić o teškoj borbi za zdravlje: ''Ja sam pojela kancer''

Pjevačica Mira Škorić nedavno je otvorila i dušu i progovorila o zdravlju i načinu života koji joj je donio benefite i bolji osjećaj, te otkrila da je sve ružno ostavila iza sebe.

– Život ili ćeš da zgraziš, ili će da te zgazi. Ja sam riješila ovo prvo. Zdravlje je najvažnije. Mnogo mojih prijatelja ili nekih ljudi u njihovoj okolini, imaju neku svoju bitku. Novac jeste važan, ali nije neophodan. Ljubav ne možeš da kupiš u prodavnici. Bitno je samo da smo živi i zdravi – govorila je Mira i otkrila šta je sve promijenila u svom životu:

“Promijenila sam dosta toga”

– Prošla sam golgotu. Ja sam neko ko ne sudi nikome. Promijenila sam u životu dosta toga, i ishranu i ostalo. Naš estradni život jeste težak u smislu nespavanja i tog tempa, ali ja to dobro podnosim. Treniram borilačke sportove i to me održava – rekla je ona.

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“Samu sebe sam pobijedila”

Mira je otkrila da na početku svega sve ide iz glave.

– Samu sebe sam pobijedila. Ja sam uvijek to ignorisala iako sam suštiniski bila ozbiljno bolesna. Taman se izliječim, snimim album, budem srećna i bolest se vrati. E bilo je dosta više, samo ignor. Iz svega toga, ja sam na kraju pojela taj kancer. Izlječenje ide iz glave isključivo. Od porodice sam krila da se ne bi stresirali, samo je moja sestra znala. Na kraju je stradala od metastaza… Ja sam tada sve učinila, kroz zid sam išla, ali nisam uspjela. To će mi ostati vječni ožiljak – rekla je pjevačica za Hajp TV.