Logo

Mira Škorić o teškoj borbi za zdravlje: ''Ja sam pojela kancer''

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 15:23

Komentari:

0
Пјевачица Мира Шкорић са пуштеном косом која је увијена у локне и нашминкама сједи у студију.
Foto: YouTube/Screenshot/RTS Zabava

Pjevačica Mira Škorić nedavno je otvorila i dušu i progovorila o zdravlju i načinu života koji joj je donio benefite i bolji osjećaj, te otkrila da je sve ružno ostavila iza sebe.

– Život ili ćeš da zgraziš, ili će da te zgazi. Ja sam riješila ovo prvo. Zdravlje je najvažnije. Mnogo mojih prijatelja ili nekih ljudi u njihovoj okolini, imaju neku svoju bitku. Novac jeste važan, ali nije neophodan. Ljubav ne možeš da kupiš u prodavnici. Bitno je samo da smo živi i zdravi – govorila je Mira i otkrila šta je sve promijenila u svom životu:

“Promijenila sam dosta toga”

– Prošla sam golgotu. Ja sam neko ko ne sudi nikome. Promijenila sam u životu dosta toga, i ishranu i ostalo. Naš estradni život jeste težak u smislu nespavanja i tog tempa, ali ja to dobro podnosim. Treniram borilačke sportove i to me održava – rekla je ona.

Тристан и Ендру Тате

Svijet

Braća Tejt ostaju u pritvoru: Sud odlučuje da li će biti izručeni Velikoj Britaniji

“Samu sebe sam pobijedila”

Mira je otkrila da na početku svega sve ide iz glave.

– Samu sebe sam pobijedila. Ja sam uvijek to ignorisala iako sam suštiniski bila ozbiljno bolesna. Taman se izliječim, snimim album, budem srećna i bolest se vrati. E bilo je dosta više, samo ignor. Iz svega toga, ja sam na kraju pojela taj kancer. Izlječenje ide iz glave isključivo. Od porodice sam krila da se ne bi stresirali, samo je moja sestra znala. Na kraju je stradala od metastaza… Ja sam tada sve učinila, kroz zid sam išla, ali nisam uspjela. To će mi ostati vječni ožiljak – rekla je pjevačica za Hajp TV.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mira Škorić

Pjevačica

zdravlje

kancer

Komentari (0)

Pročitajte više

Тамни облаци прекрили су небо у бањалучком насељу Пријечани.

Društvo

Stiže novi toplotni talas, sutra 38 stepeni

1 h

0
Вјежбе представљају планско, намјерно и поновљено извођење одређених физичких или менталних активности са циљем стицања, одржавања или усавршавања одређених вјештина, способности или знања.

Društvo

Ruski naučnici razvili program za bržu rehabilitaciju pacijenata uz pomoć robota

1 h

0
сом риба ухваћена риба пецање лабораторија

Društvo

Izvukli soma iz vode i zatekli nešto jezivo!

1 h

0
Телефон ајфон

Nauka i tehnologija

Lažna aplikacija na Ajfonu progutala 1,8 miliona dolara

2 h

0

Više iz rubrike

Ведрана Рудан позната хрватска књижевница гостује у емисији.

Scena

Vedrana Rudan emotivno i iskreno o borbi sa teškom bolešću: ''Umrijeću''

20 h

0
Пјевач Ацо Пејовић

Scena

Aco Pejović o traumi iz d‌jetinjstva: Mislio sam da je gotovo

1 d

0
пјевачица Едита Арадиновић трудна беба сели се из Београда

Scena

Edita o prvim mukama nakon porođaja

1 d

0
Умро Бил Оди

Scena

Umro Bil Odi

1 d

0

  • Najnovije

16

27

Težak udes u Banjaluci, policija reguliše saobraćaj

16

22

Pronađeno tijelo čovjeka nestalog prošle sedmice

16

22

Zašto seksualna privlačnost slabi u dugim vezama?

16

21

Sve se mijenja od avgusta: Zaboravite na pakovanja i popravke kakve znate

16

21

Vule Arsić sproveden na ročište u Osnovni sud u Višegradu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima