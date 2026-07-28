Lažna aplikacija na Ajfonu progutala 1,8 miliona dolara

U tužbi, podnesenoj u petak Okružnom sudu SAD za Sjeverni okrug Kalifornije, troje tužilaca tvrdi da su prevareni da preuzmu i instaliraju lažnu aplikaciju za kripto-novčanik, zbog čega su zajedno izgubili više od 1,8 miliona dolara.

Tužba se zasniva na tvrdnji kompanije Epl da obezbjeđuje svoju prodavnicu Ep stor tako što provjerava aplikacije prije nego što postanu dostupne, kako bi korisnike zaštitila od lažnih i zlonamjernih programa. U ovom slučaju, tužioci su preuzeli aplikaciju pod nazivom Sperou volet (Sparrow Wallet), iako zvanični bitkoin (Bitcoin) novčanik Sperou nije dostupan za operativni sistem ajOS (iOS).

Prema navodima iz tužbe, tužioci su svoj bitkoin prebacili u lažnu aplikaciju, izgubivši velike količine ove virtuelne valute. Tužilac Džejms Ramirez izgubio je oko 875.000 dolara, Kristofer Elis oko 840.000 dolara, a Džajlen Delgado oko 120.000 dolara.

Tužba dovodi u pitanje jedan od dugogodišnjih konkurentskih argumenata kompanije Epl – da stroga kontrola nad Ep storom čini njenu platformu bezbjednijom od platformi konkurencije. Kompanija je tu tvrdnju koristila kako bi se usprotivila deregulaciji ekosistema aplikacija, uključujući uvođenje prodavnica aplikacija trećih strana i instaliranje aplikacija iz spoljnih izvora (sideloading).

„Kao dio dugotrajne marketinške kampanje, Epl je sebe, svoje proizvode i usluge predstavljao kao one koji nude nivo bezbjednosti i pouzdanosti viši od bilo koje konkurentske tehnološke kompanije“, navodi se u novom podnesku.

„To uključuje i uvjeravanja o bezbjednosti aplikacija koje se distribuišu putem Ep stora. Zadržavanjem isključive kontrole nad tim koje su aplikacije dozvoljene na Eplovim uređajima, kompanija je svoju platformu strukturisala tako da potrošači budu u potpunosti oslonjeni na njeno obećanje o bezbjednosti i pouzdanosti“, dodaje se u tekstu.

Epl se u tužbi optužuje i da je svjesno dopuštao da lažne aplikacije ostanu dostupne. Ukazuje se i na javne kritike tvorca zvaničnog novčanika Sperou bitkoin volet (Sparrow Bitcoin Wallet), Krejga Roa, koji je izjavio da je Epl dozvolio da se lažne aplikacije Sperou volet zadrže u Ep storu.

Troje tužilaca traži suđenje pred porotom i nadoknadu izgubljenog novca, kao i isplatu druge odštete. Takođe zahtijevaju da Epl korisnicima obezbijedi upozorenja i obavještenja o rizicima koje nosi korišćenje Ep stora.

Epl je odbio da komentariše tužbu. Kompanija je, međutim, branila svoje bezbjednosne mjere, navodeći za TekKranč (TechCrunch) da aplikacije koje se lažno predstavljaju kao druge krše njene smjernice i da preduzima brze mjere kako bi ih uklonila.

Epl je dodao da u Ep storu trenutno nema lažnih verzija aplikacije Sperou volet.

Kompanija je ukazala i na svoju najnoviju analizu ekosistema, koja je pokazala da je tokom 2025. godine odbila više od 371.000 prijava aplikacija koje su kopirale druge programe, sadržavale neželjeni sadržaj ili spam, ili su na drugi način dovodile korisnike u zabludu.

(b92)