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Budimir: Stanje bezbjednosti u Srpskoj stabilno

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 13:52

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Жељко Будимир министар унутрашњих послова РС
Foto: ATV

Stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj u prvih šest mjeseci ove godine je stabilno i povoljno, a što su potvrdili ministar unutrašnjih poslova Srpske, Željko Budimir, i direktor Policije, Siniša Kostrešević

Stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj je stabilno, iako je zabilježen rast broja krivičnih djela za 1,2 odsto, istovremeno je povećana i njihova rasvijetljenost, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Prema njegovim riječima, rasvijetljenost krivičnih djela po nepoznatom počiniocu iznosi 78,5 odsto, dok je kod poznatih počinilaca dostigla 92 odsto.

Budimir je istakao da je MUP Republike Srpske poseban akcenat stavio na borbu protiv organizovanog kriminala.

„Otkrili smo 60 novih organizovanih kriminalnih grupa na području Republike Srpske i intenzivno radimo na njihovom razbijanju. Važno je istaći da nemamo djelovanje organizovanih kriminalnih grupa iz regiona, te takve pokušaje uspješno suzbijamo i sprečavamo“, rekao je Budimir.

On je naveo da je povoljnija situacija i kada je riječ o opštem kriminalitetu, dok je zloupotreba opojnih droga i dalje izazov.

Zloupotreba opojnih droga je u porastu, ali su i rezultati policije značajni. Ove godine zaplijenjeno je 78 kilograma marihuane i skanka, a intenzivno se radi i na suzbijanju trgovine kokainom kroz operativne akcije, istakao je Budimir.

Govoreći o aktivnostima u borbi protiv narkotika, ministar je naveo da je MUP Republike Srpske realizovao veliki broj kako međunarodnih tako i domaćih operativnih akcija usmjerenih na suzbijanje trgovine drogom i organizovanog kriminala.

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Tagovi :

Željko Budimir

MUP Republike Srpske

organizovani kriminal

Policijska akcija

Droga

Republika Srpska

bezbjednost

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