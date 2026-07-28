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Pripadnici PU Istočno Sarajevo u akciji dobrovoljnog davanja krvi

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 12:46

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ПУ Источно Сарајево давање крви
Foto: Srna

Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo uključili su se u akciju dobrovoljnog davanja krvi, a u Službi za transfuziju krvi Bolnice "Srbija" ističu da je akcija od izuzetnog značaja jer ljetni period donosi povećane potrebe za krvlju i manji broj organizovanih akcija.

Portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović rekla je da je petodnevna akcija dobrovoljnog davanja krvi, koju organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, počela juče i da će trajati do petka, 31. jula.

Ona je istakla da policijski službenici ovom akcijom potvrđuju visok stepen humanosti, koji je jedan od važnih aspekata policijske profesije.

"Naši policijski službenici ne učestvuju samo u ovakvim akcijama, već su svakodnevno spremni da pomognu građanima, pa i darivanjem ove dragocjene tečnosti", rekla je Stokanovićeva.

Šef Službe za transfuziju krvi Kasindo pri Bolnici "Srbija" Jelena Stojanović Lukić rekla je da su zalihe krvi tokom juna i jula bile zadovoljavajuće, ali da u posljednjih mjesec dana nije bilo organizovanih akcija dobrovoljnog davanja krvi.

"Bili smo oslonjeni na dobrovoljne davaoce koji su samostalno dolazili u službu i na namjenske davaoce. Zato je značaj ove akcije veliki i zahvaljujemo pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji nas svake godine podržavaju", navela je Lukićeva.

Ona je istakla da je u prethodnom periodu povećan broj pacijenata kojima su bili potrebni koncentrati trombocita, kao i pacijenata za koje je bilo neophodno pronaći podudarne jedinice krvi, što je omogućeno zahvaljujući dobrovoljnim davaocima.

Lukićeva je pozvala građane da i tokom sezone godišnjih odmora dobrovoljno daju krv.

U petodnevnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi učestvovaće oko 40 pripadnika Policijske uprave Istočno Sarajevo, prenosi Srna.

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PU Istočno Sarajevo

dobrovoljno darivanje krvi

MUP Republike Srpske

Policija

Republika Srpska

Zavod za transfuziju

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