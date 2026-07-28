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Dodik: Nastavlja se ulaganje u Pale

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 13:55

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: x.com/Vlada_Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će ulaganje u projekte na Palama biti nastavljeno i da će institucije uraditi sve da ovo mjesto bude još bolje.

Dodik, koji je na Palama prisustvovao zvaničnom puštanju u rad kružnog toka vrijednog 997.000 KM, istakao je značaj ovog projekta za ovu lokalnu zajednicu.

"Mi smo ranije u dogovoru sa Gradskom upravom obezbijedili da jedan dio sredstava prikupljenih na ovim prostorima ostaje ovdje za investicije. To je sad već ozbiljan novac od četiri miliona na godišnjem nivou i zato se grad i može pojaviti na ovim mjestima, te biti inicijator i pokretač ovakvih aktivnosti", izjavio je Dodik novinarima.

On je istakao da ovo nije jedino što je urađeno na Palama, ukazujući da su institucije ovdje u kontinuitetu prisutne - od izgradnje Ekonomskog i Pravnog fakulteta, studentskih domova.

Pale otvaranje kružne raskrsnice

"Pomogli smo i izgradnju centralnog hrama, kao i školu za koju smo angažovali sredstva Vlade Srbije, koja je napravljena tu, sasvim nova, sa novom sportskom dvoranom. Nastavićemo da gradimo i učinimo sve da Pale budu još bolje i urednije", napomenuo je Dodik.

Dodik je rekao i da je prošle sedmice dogovoreno da milion Km koji je bio predviđen da Vlada Srpske uloži ovdje u podršku projektima, bude povećan na više od dva miliona KM.

"I to će se početi realizovati u narednih desetak dana", najavio je Dodik.

On je naveo i da investicioni ciklus u Republici Srpskoj od sedam milijardi KM obezbijeđenih za naredne godine podrazumijeva izgradnju auto-puteva, kružnih raskrsnica, bolnica, domova zdravlja, sportskih dvorana i primarnih energetskih objekata važnih za budućnost i stanovnika i privrede.

Za izgradnju kružne raskrsnice dvije trećine sredstava obezbijedio je Grad Istočno Sarajevo, dok je preostali iznos izdvojila Vlada Republike Srpske, prenosi Srna.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Pale

Kružni tok

Republika Srpska

Investicije

Projekti

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