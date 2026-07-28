Dodik: Nastavlja se ulaganje u Pale

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će ulaganje u projekte na Palama biti nastavljeno i da će institucije uraditi sve da ovo mjesto bude još bolje.

Dodik, koji je na Palama prisustvovao zvaničnom puštanju u rad kružnog toka vrijednog 997.000 KM, istakao je značaj ovog projekta za ovu lokalnu zajednicu.

"Mi smo ranije u dogovoru sa Gradskom upravom obezbijedili da jedan dio sredstava prikupljenih na ovim prostorima ostaje ovdje za investicije. To je sad već ozbiljan novac od četiri miliona na godišnjem nivou i zato se grad i može pojaviti na ovim mjestima, te biti inicijator i pokretač ovakvih aktivnosti", izjavio je Dodik novinarima.

On je istakao da ovo nije jedino što je urađeno na Palama, ukazujući da su institucije ovdje u kontinuitetu prisutne - od izgradnje Ekonomskog i Pravnog fakulteta, studentskih domova.

Pale otvaranje kružne raskrsnice

"Pomogli smo i izgradnju centralnog hrama, kao i školu za koju smo angažovali sredstva Vlade Srbije, koja je napravljena tu, sasvim nova, sa novom sportskom dvoranom. Nastavićemo da gradimo i učinimo sve da Pale budu još bolje i urednije", napomenuo je Dodik.

Ulaganje u projekte u Palama biće nastavljeno i institucije će uraditi sve da ovo mjesto bude još bolje.

Danas je zvanično otvoren kružni tok vrijedan 997.000 KM, projekat koji je veoma značajan za ovu lokalnu zajednicu.



Ovo nije jedino što je urađeno u Palama. Institucije su ovdje… pic.twitter.com/2ym3S7spU6 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 28, 2026

Dodik je rekao i da je prošle sedmice dogovoreno da milion Km koji je bio predviđen da Vlada Srpske uloži ovdje u podršku projektima, bude povećan na više od dva miliona KM.

"I to će se početi realizovati u narednih desetak dana", najavio je Dodik.

On je naveo i da investicioni ciklus u Republici Srpskoj od sedam milijardi KM obezbijeđenih za naredne godine podrazumijeva izgradnju auto-puteva, kružnih raskrsnica, bolnica, domova zdravlja, sportskih dvorana i primarnih energetskih objekata važnih za budućnost i stanovnika i privrede.

Za izgradnju kružne raskrsnice dvije trećine sredstava obezbijedio je Grad Istočno Sarajevo, dok je preostali iznos izdvojila Vlada Republike Srpske, prenosi Srna.