Ruski naučnici razvili program za bržu rehabilitaciju pacijenata uz pomoć robota

Bržu i bezbjedniju rehabilitaciju mišića i zglobova ruku poslije povreda, hirurških zahvata ili moždanog udara uz pomoć robotizovanog trenažera omogućiće program koji su razvili stručnjaci Dalekoistočnog federalnog univerziteta (DVFU).

Algoritam kontroliše rad elektromotora trenažera, sprječavajući nagle pokrete i prekomjerno opterećenje ekstremiteta pacijenta, prenose RIA Novosti.

Vraćanje snage mišića ruku poslije povreda ili hirurških intervencija, kao i rehabilitacija nakon neuroloških oboljenja ili moždanog udara, često zahteva mehanoterapiju - metod rehabilitacije uz pomoć robotizovanog trenažera koji omogućava preciznu kontrolu opterećenja ekstremiteta, navodi se.

Problemi postojećih robotizovanih trenažera u rehabilitaciji

"Postoje domaći i strani robotizovani trenažeri, ali svi imaju značajne nedostatke. Ne obezbjeđuju potpuno glatke pokrete, zbog čega rehabilitacija može da traje duže, a ne pamte individualne parametre pacijenta, što povećava opterećenje za rehabilitatore. Ljekari su zato prinuđeni da svaki put ponovo prilagođavaju podešavanja uređaja svakom pacijentu", rekao je jedan od autora projekta, profesor Jevgenij Pustovalov.

Naučnici su razvili novi program koji "ublažava" nedostatke u radu elektromotora robotizovanih trenažera za mehanoterapiju i omogućava personalizovano podešavanje uređaja.

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"Novi algoritam omogućiće pacijentima da brže povrate pokretljivost ruke, dok će rehabilitatorima skratiti vrijeme koje troše na rutinske poslove. Prema statističkim podacima, stotine hiljada pacijenata u Rusiji svake godine prolaze mehanoterapiju. Ovaj program ne samo da će učiniti postupak bezbjednijim, već će i olakšati rad visoko kvalifikovanih stručnjaka koji moraju da prate sam tok rehabilitacije i promjene zdravstvenih pokazatelja tokom vremena", dodao je Pustovalov.

Kada će novi trenažer biti dostupan za upotrebu

Prototip novog robotizovanog trenažera sa razvijenim softverom biće predat u proizvodnju u naredne tri godine, nakon što prođe ispitivanja u Medicinskom kompleksu Dalekoistočnog federalnog univerziteta, dodaje.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu "Kompjuterske nanotehnologije".

(rt balkan)