Ko može da primi rusku vakcinu protiv melanoma: Objavljeni kriterijumi za pacijente

Objavljeni su uslovi koje pacijenti treba da ispune kako bi mogli da prime mRNK antitumorsku vakcinu protiv melanoma. Riječ je o personalizovanoj terapiji namenjenoj odraslim pacijentima sa određenim oblicima i stadijumima bolesti, uključujući neoperabilni i metastatski melanom.

Ruski Nacionalni medicinski istraživački centar za radiologiju, zajedno sa Nacionalnim istraživačkim centrom za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja", dobio je prvo odobrenje u svijetu za ovu mRNK antitumorsku vakcinu.

Vakcina je namjenjena odraslim pacijentima sa neoperabilnim ili metastatskim melanomom i primjenjuje se u kombinaciji sa inhibitorima imunoloških kontrolnih tačaka (ICI). Predviđena je i kao dodatna, odnosno adjuvantna terapija za pacijente kojima je melanom hirurški liječen i kod kojih su uklonjene sve metastatske lezije, takođe u kombinaciji sa ICI terapijom.

Za razliku od terapije koja bi bila ista za svakog pacijenta, ova vakcina se pravi na osnovu individualnog genetskog profila tumora. Cilj je da se imunološki sistem pacijenta "obuči" da prepozna i uništava upravo tumorske ćelije, uz što manje oštećenje zdravog tkiva.

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Centar je detaljnije naveo i u kojim situacijama pacijenti mogu da budu kandidati za ovu terapiju.

"Ako vam je prethodno dijagnostikovan melanom, primali ste prethodno lečenje i sada imate recidiv, ali nema metastaza u mozgu; ako vam je upravo dijagnostikovan melanom stadijuma IIB-IV i još uvijek niste primali nikakav antitumorski tretman, ali je planirana operacija; ako vam je dijagnostikovan melanom sa udaljenim metastazama (bez metastaza u mozgu) i niste primali nikakav antitumorski tretman lijekovima", precizira veb-sajt, prenosi agencija TASS.

Pacijentkinja iz Srbije trebalo bi da započne terapiju u avgustu

Objavljivanje kriterijuma za primjenu vakcine dolazi u trenutku kada se za početak terapije priprema i pacijentkinja iz Srbije. Profesor dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu izjavio je 26. jula da bi ona trebalo da počne liječenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka u drugoj polovini avgusta.

Kako je naveo, zajedno sa profesorom Sergejem Boljevićem, sa kojim koordinira odlazak pacijenata sa ovih prostora na liječenje u Rusiju, prethodno je radio na rješavanju administrativnih i proceduralnih pitanja.

"Rusi su vrlo oprezno uveli ovu terapiju i za svoje građane. Do sada su samo dva pacijenta u Rusiji uključena u ovaj proces i oni, za sada, pokazuju dobar odgovor na terapiju, čak i intenzivniji od očekivanog. Naravno, za temeljnije i argumentovane zaključke treba vremena. Mi uveliko radimo na selektiranju pacijenata za liječenje karcinoma pluća ovom terapijom, koja bi trebalo da se registruje u Rusiji početkom 2027. godine", istakao je Jakovljević za beogradsku "Politiku".

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Za sada je, kako je naveo, ova terapija u Rusiji registrovana samo za liječenje primarnih kožnih oblika malignog melanoma, uključujući i metastatsku bolest. U pripremi je dokumentacija za njenu registraciju i za karcinome pluća, osim sitnoćelijskog karcinoma, a očekuje se da bi ta registracija mogla da uslijedi početkom 2027. godine.

O tome da li je pacijent kandidat odlučuju ruski stručnjaci na osnovu njegove istorije bolesti. Jakovljević je naveo da je poželjno da pacijent ima makar minimalan pozitivan odgovor na imunoterapiju, koja je jedan od standardnih pristupa liječenju.

Nakon pozitivne procjene konzilijuma, pacijent odlazi u moskovski Institut "Gercen", gdje se uzimaju uzorci krvi i obavljaju neophodni pregledi. Na genetski nalaz čeka se između mjesec i mjesec i po dana, nakon čega konzilijum donosi odluku o nastavku liječenja.

Ukoliko se odluči da pacijent primi personalizovanu vakcinu, ona se izrađuje u Institutu "Gamaleja". Izrada traje do 90 radnih dana, dok sam proces liječenja traje pet do šest mjeseci. Terapija je individualna i tokom primjene može da se prilagođava rezultatima periodičnih analiza.

Kompletan terapijski ciklus košta nešto manje od 200.000 evra, a u tu cenu, prema njegovim riječima, ulaze dijagnostičke i terapijske procedure, kao i boravak pacijenta i pratioca u Moskvi. Jakovljević je naveo i da ruska strana, pored svojih državljana, za liječenje razmatra ljude sa ovih prostora zbog, kako je objasnio, sličnih genetskih predispozicija Srba i Rusa.

(rt balkan)