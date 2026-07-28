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Danas slavimo Ćirilovdan: Jedan običaj je obavezan za sreću, a evo šta svaka majka treba da uradi

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ATV redakcija
28.07.2026 07:24

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Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда.
Foto: pexels/Egemen Mutlu

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju Ćirilovdan - praznik Svetih mučenika Kirika i Julite, sina i majke koji su stradali u velikim progonima hrišćana za vrijeme cara Dioklecijana.

Riječ je o ranohrišćanskim mučenicima za čije poštovanje je vezan veliki broj narodnih običaja i vjerovanja.

Prema predanju, Sveta Julita je bila plemićkog roda, ali je rano ostala udovica, sama sa svojim novorođenim sinom Kirikom. Kako je i sama bila hrišćanka, i dijete je odmah krstila i od malena ga učila vjeri.

Narodni običaji i vjerovanja

Slično, postoji priča da ovaj svetac ima vlast nad sunčevim zracima i liječi. U nekim seoskim krajevima Srbije i danas postoji običaj sklanjanja strašila sa njiva, jer danas nisu potrebna. Veruje se da Sveti Ćiril štiti od ptica grabljivica.

Čitava sela i porodice danas u Srbiji slave Svetog Kirika i njegovu majku Julitu. Veruje se da Sveti Kirik/Ćiril štiti od kožnih bolesti, pa se ovog dana svi koji imaju zdravstvenih problema za kožom kupaju na izvorima i rekama.

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Kako je ovo, prije svega praznik ljubavi majke i djeteta, žene na današnji dan treba da izbjegavaju da grde i viču na djecu, jer će vjeruje se, u protivnom biti bolesna preko godine.

Ovog drevnog “pravila” pridržavaju se i ostali ukućani, pa je danas praznik kome se mališani naročito raduju, jer će im se ispunjavati svaka želja.

(kurir)

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Tagovi :

Crkva

Ćirilovdan

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vjera

Srpska pravoslavna crkva

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