Lidl uvodi novi način plaćanja

Njemački trgovački gigant Lidl odabrao je Vero (Wero), evropski sistem direktnog plaćanja s računa na račun (account-to-account – A2A), kao novi način plaćanja prilikom internet kupovine na platformi Lidl.de.

Primjena ovog sistema počinje u Njemačkoj, dok Inicijativa za evropska plaćanja (European Payments Initiative – EPI) i Lidl planiraju da tokom 2026. godine prošire Vero i na internet prodavnice u Belgiji i Francuskoj. Prema zvaničnom saopštenju za javnost, do kraja godine planirano je i uvođenje ovog načina plaćanja u fizičkim prodavnicama.

Vero omogućava potrošačima da plaćaju direktno sa svog bankovnog računa putem mobilne aplikacije, bez posredovanja klasičnih kartičnih kompanija.

Ekonomija Lidl stiže na još jednu lokaciju u BiH

Sistem je namijenjen internet kupovini, a naknadno i upotrebi u fizičkim prodavnicama. EPI ga pozicionira kao evropsku alternativu postojećim platnim karticama i digitalnim novčanicima.

EPI su osnovale evropske banke i pružaoci platnih usluga s ciljem stvaranja domaćeg sistema plaćanja s računa na račun i smanjenja zavisnosti od neevropskih kartičnih mreža. Vero je postepeno uveden na tržišta Evropske unije, najprije za direktne transfere među korisnicima (peer-to-peer – P2P), a zatim i za elektronsku trgovinu.

Ugovor sa Lidlom prati isti obrazac – početno pokretanje na jednom tržištu, prije širenja na druge zemlje u kojima Lidl i Švarc grupa imaju internet prodavnice. Ova strategija postepenog uvođenja odražava širi model EPI-ja, koji prednost daje velikim trgovačkim lancima.

Ekonomija Lidl ulaže 10 milijardi evra: Dio investicija stiže u Sarajevo, Banju Luku, Trebinje i Mostar

Nikola Braht, rukovodilac odjeljenja za platna rješenja Švarc grupe (Schwarz Payment Solutions), izjavila je da ovo uvođenje odražava usmjerenost kompanije na jednostavno korisničko iskustvo, uz zaštitu podataka i informacionu bezbjednost u skladu sa evropskim standardima. Dodala je da grupa očekuje dalje širenje sistema Vero kao višekanalnog načina plaćanja.

Irina Agijejeva, direktorica upravljanja proizvodima u kompaniji Moli (Mollie), koja pruža platne usluge, istakla je da je dijalog između EPI-ja i pružalaca usluga oblikovao ključne elemente uvođenja sistema Vero, uključujući prilagođavanja kojima se trgovcima olakšava njegova primjena.

Uključivanjem platforme Lidl.de značajno se širi doseg sistema Vero među velikim evropskim internet trgovcima. Hoće li Vero doživjeti širu primjenu zavisiće od nastavka širenja na druga nacionalna tržišta, uvođenja plaćanja u fizičkim prodavnicama i brzine kojom će se ostali trgovci i banke pridruživati ovoj mreži, piše portal Pejpers (Paypers).