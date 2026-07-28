Nove masovne evakuacije u Španiji zbog požara

Autor:ATV redakcija
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Španske vlasti naredile su stotinama hiljada ljudi da se evakuišu ili da ne izlaze iz kuća, usljed šumskih požara koji još nisu iskontrolisani, javlja "Ej-Bi-Si njuz".
Portal piše da se naredba odnosi na oko 170.000 ljudi.
Požari u Avili i Toledu, koji su se raširili na širu oblast Madrida, dovele su do evakuacije 63.152 ljudi u 14 opština, a za 27.797 njih je izdato upozorenje da ne izlaze iz kuća.
Osim toga, u pokrajini Kasteljon evakuisano je 16.000 ljudi, a za 65.000 izdato je upozorenje da ne izlaze napolje.
Zbog požara je proglašena vanredna situacija u Avili, Toledu i širem području Madrida, prenosi Srna
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