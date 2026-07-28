Šestoro djece ubijeno u kući, pomahnitali otac presudio porodici

Osmočlana porodica pronađena je mrtva u kući zahvaćenoj požarom u Mičigenu, a istraga je pokazala da je riječ o ubistvu i samoubistvu, saopštile su danas lokalne vlasti.

Vatrogasci su u petak, nakon dojave o požaru u kući u opštini Grand Hejven, pronašli tijela šestoro djece, uzrasta od pet do 15 godina, kao i njihovih roditelja, prenio je "Ej-Bi-Si njuz".

Kancelarija šerifa okruga Otava saopštila je da su svi članovi porodice preminuli od prostrijelnih rana.

Prema rezultatima obdukcije, 47-godišnji Kristofer Karolkjevič izvršio je samoubistvo, dok su smrt njegove 39-godišnje supruge Amande i njihovo šestoro djece okarakterisane kao ubistva.

Među žrtvama su četiri dječaka od pet, 11, 12 i 15 godina, i dvije jedanaestogodišnje devojčice.

Četvoro djece bilo je biološko, a dvoje usvojeno.

Kapetan kancelarije šerifa Džejk Sparks rekao je da je riječ o "neopisivoj tragediji" i da će istražioci učiniti sve kako bi utvrdili motive zločina.

Vatrogasci su u petak ujutru prvo reagovali na prijave o mirisu dima, ali tada nisu uspjeli da lociraju požar.

Nekoliko sati kasnije ponovo su pozvani zbog bijelog dima koji je izlazio iz kuće, gdje su tokom gašenja požara pronašli tijela članova porodice u različitim spavaćim sobama.

Istraga je pokazala da je požar najvjerovatnije namjerno podmetnut na više mjesta u kući, pri čemu je najveća šteta pričinjena u podrumu, prenio je Tanjug.

U požaru su uginuli i kućni ljubimci porodice, među kojima nekoliko pasa i najmanje jedna mačka.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja, prenosi Srna