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Njemačka policija: Više od 400 ljudi predstavlja islamističku prijetnju

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 07:35

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Њемачка полиција: Више од 400 људи представља исламистичку пријетњу
Foto: Tanjug / AP / Armin Weigel

Kancelarija njemačke savezne kriminalističke policije trenutno klasifikuje 410 ljudi kao islamističku prijetnju, prema izvještaju medijske grupacije RND objavljenom u utorak. Taj broj, koji se odnosi na stanje 1. jula, uključuje ljude povezane s islamističkim terorizmom ili ekstremizmom za koje se smatra da su sposobni izvesti ozbiljna nasilna d‌jela, uključujući napade.

Daljnjih 65 ljudi smatra se potencijalnom desničarskom prijetnjom, a 17 ljevičarskom ekstremističkom prijetnjom. Razlozi za dodavanje ili uklanjanje pojedinaca s popisa razlikuju se i njemačka policija u saveznim pokrajinama procjenjuje ih od slučaja do slučaja, saopštio je BKA.

Broj osoba na popisu stoga se mijenja te sam po sebi ne pruža pouzdan pokazatelj ukupnog nivoa prijetnje, dodali su.

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Napad kombijem na ivici parade ponosa

Podaci dolaze nakon što je u subotu naveče, na ivici berlinskih događanja povodom parade ponosa poznate u Njemačkoj kao Kristofer strit dej (CSD), 21-godišnji muškarac rođen u Berlinu, libanonskog podrijetla i s poznatim vezama s islamističkim ekstremizmom, kombijem uletio među okupljene.

Jedna žena je poginula, a još 29 osoba je povrijeđeno. Osumnjičeni je takođe napao prolaznike oštrim predmetom, za koji se vjeruje da je bila mačeta. Poginuo je u ned‌jelju tokom policijske akcije.

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Njemačka

islamisti

Opasnost

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