Tornado poharao Viskonsin, filmski prizori

Autor:ATV redakcija
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Snažan tornado je u ponedjeljak prohujao kroz dijelove istočnog Viskonsina, oštetivši hiljade zgrada i ostavivši brojna domaćinstva bez struje.
Videosnimci iz drona prikazuju teško oštećenu infrastrukturu, iščupano drveće i prevrnuta vozila u gradu Menaska, koja su ostala nakon oluje.
Zvaničnici Menaske proglasili su lokalno stanje katastrofe, dok hitne ekipe procjenjuju štetu i uklanjaju ruševine.
Stanovnicima je rečeno da se sklone na sigurno zbog oborenih dalekovoda i drugih opasnosti. Skloništa za hitne slučajeve otvorena su za pogođene stanovnike dok ekipe rade na čišćenju ključnih ruta za hitne službe.
Wow...just insane footage taken from menasha wisconsin. Footage posted by @Real_Wookie #tornado pic.twitter.com/fhr8F7tzjZ— Mr ashen (@TheOfficialMrA1) July 27, 2026
Pogođena domaćinstva također nemaju ni struje, a riječ je o hiljadama ljudi. Hitne službe trenutno nemaju informacije da ima povrijeđenih.
Policija je zatvorila grad za saobraćaj i upozorila vozače da ne ulaze u područja koja su ograničili.
(Kliks)
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