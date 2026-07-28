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Tornado poharao Viskonsin, filmski prizori

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 06:54

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На овој фотографији, коју је уступила Хедер Шредер, виде се рушевине и оштећене стамбене зграде након што је торнадо погодио подручје Менаше, у америчкој савезној држави Висконсин, у понедјељак, 27. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Heather Schroeder via AP

Snažan tornado je u ponedjeljak prohujao kroz dijelove istočnog Viskonsina, oštetivši hiljade zgrada i ostavivši brojna domaćinstva bez struje.

Videosnimci iz drona prikazuju teško oštećenu infrastrukturu, iščupano drveće i prevrnuta vozila u gradu Menaska, koja su ostala nakon oluje.

Zvaničnici Menaske proglasili su lokalno stanje katastrofe, dok hitne ekipe procjenjuju štetu i uklanjaju ruševine.

Stanovnicima je rečeno da se sklone na sigurno zbog oborenih dalekovoda i drugih opasnosti. Skloništa za hitne slučajeve otvorena su za pogođene stanovnike dok ekipe rade na čišćenju ključnih ruta za hitne službe.

Pogođena domaćinstva također nemaju ni struje, a riječ je o hiljadama ljudi. Hitne službe trenutno nemaju informacije da ima povrijeđenih.

Policija je zatvorila grad za saobraćaj i upozorila vozače da ne ulaze u područja koja su ograničili.

(Kliks)

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Amerika

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nevrijeme

Viskonsin

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