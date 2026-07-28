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Tramp: Dobri razgovori sa Iranom; Teheran: Situacija u Ormuzu se nije promijenila

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ATV redakcija
28.07.2026 06:42

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Мали чамци поредани су уз обалу, док су теретни бродови и друга комерцијална пловила усидрена у Ормуском мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 27. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Razieh Poudat/ISNA via AP

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su razgovori Vašingtona i Teherana "dobri" i da postoji mogućnost napretka u pregovorima. Iran, s druge strane, poručuje da se situacija u Ormuskom moreuzu nije promijenila.

Dok se na diplomatskom planu pojavljuju naznake mogućeg nastavka razgovora, Vašington i Teheran nastavljaju da razmjenjuju oštre poruke, uz zadržavanje vojnih opcija i međusobna upozorenja.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su razgovori sa Iranom "dobri" i da postoji šansa za dogovor, ali je poručio da bi Sjedinjene Države mogle da nastave vojne operacije ukoliko pregovori ne urode plodom. Naveo je i da je privremeno obustavio napade kako bi diplomatiji pružio još jednu priliku, dok je istovremeno potvrdio blisku koordinaciju sa Izraelom.

S druge strane, Teheran odbacuje tvrdnje da je inicirao nastavak pregovora sa Vašingtonom, ističući da se njegov stav nije promijenio, dok je ponovo upozorio Bugarsku zbog podrške američkim vojnim operacijama.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei ponovio je podršku Hezbolahu i ocijenio da je otpor jedini put, uz zahtjev da Izrael obustavi vojne operacije u Libanu kao preduslov za svaki budući sporazum.

U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu otputovao je u Vašington na razgovore sa Trampom, dok je Kanal 12 objavio da je Izrael, uoči sastanka, ubrzao odluku o početnom raspoređivanju međunarodnih snaga u Pojasu Gaze.

Istovremeno, visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk upozorio je da bi pojedine izraelske akcije u Libanu mogle predstavljati ratne zločine.

(RTS)

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Iran

Teheran

Ormuski moreuz

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