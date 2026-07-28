Logo

Kina napravila istorijski korak: Završen najveći termonuklearni magnet na svijetu

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 07:39

Komentari:

0
Складиште је простор или објекат који служи за чување, смјештај и заштиту робе, материјала или производа до њихове употребе, продаје или транспорта.
Foto: pexels/Evgeniя Egorova

Kina je završila izgradnju najvećeg termonuklearnog magneta na svijetu, čime je prevazišla jednu od ključnih prepreka na putu ovladavanja tehnologijom kontrolisane termonuklearne fuzije, koja bi čovječanstvu mogla da obezbjedi praktično neograničene količine energije, prenosi Global tajms.

Kako navodi ovaj list, Kina je saopštila da je uspješno završila razvoj dva ključna superprovodna magneta za termonuklearni reaktor, uključujući i najveći toroidalni magnet na svetu, dugačak 21 metar i težak 582 tone. Poslije uspješnih ispitivanja, uređaji su proglašeni potpuno spremnim za upotrebu u budućem eksperimentalnom reaktoru.

Oba magneta u potpunosti su razvijena korišćenjem kineskih tehnologija – od superprovodnih materijala do najsloženijih proizvodnih procesa. Njihova namjena je da zadrže plazmu zagrijanu na više od 100 miliona stepeni Celzijusa i omoguće pokretanje stabilne reakcije termonuklearne fuzije.

Prema riječima programera projekta, uspešna izrada ovih magneta rješila je oko 80 odsto najsloženijih inženjerskih izazova. Sljedeća faza podrazumijeva sklapanje reaktora i dugotrajna ispitivanja.

Kina planira da završi izgradnju eksperimentalnog reaktora do 2027. godine, dok se prve demonstracije proizvodnje energije iz termonuklearne fuzije očekuju oko 2030. godine.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kina

tehnologija

Energija

Komentari (0)

Pročitajte više

На овој фотографији коју је објавила новинска агенција Синхуа, снимљеној дроном, виде се рибарски чамци који су склоњени у луку уочи тајфуна Ноул у Посебној зони сарадње Шенџен–Шанвеј, у јужној кинеској провинцији Гуангдунг, у суботу, 25. јула 2026. године.

Svijet

Kina: Zbog tajfuna evakuisano više od 700.000 ljudi

1 d

0
Возач покушава да прође поред таласа који ударају о обалу уочи тајфуна Бави у Ћингдау, у источној кинеској провинцији Шандун, у недјељу, 12. јула 2026. године.

Svijet

Kina: Zbog tajfuna evakuisano 340.000 ljudi

2 d

0
Кина на удару: Активиране ванредне мјере, власти наређују евакуацију

Svijet

Kina na udaru: Aktivirane vanredne mjere, vlasti naređuju evakuaciju

2 d

0
Превод: **Спасиоци извлаче заробљену жртву из рушевина на мјесту клизишта у округу Пенгшуи, у југозападном дијелу кинеског подручја Чонгћинг, у недјељу, 19. јула 2026. године.**

Svijet

Kina: Broj poginulih u klizištu porastao na 14

3 d

0

Više iz rubrike

Њемачка полиција: Више од 400 људи представља исламистичку пријетњу

Svijet

Njemačka policija: Više od 400 ljudi predstavlja islamističku prijetnju

1 h

0
Спасилац спасио дијете

Svijet

Herojski podvig šesnaestogodišnjeg spasioca: Spasio dijete iz ogromnih talasa

1 h

0
Пирокумулонимбус, џиновски облак настао усљед великих шумских пожара у региону Леж-Кап-Фере, западна Француска, у четвртак, 23. јула 2026.

Svijet

Vatreni oblaci prijete Evropi: Detalji o opasnom fenomenu iz Francuske

2 h

0
Пожар у метроу у Барселони

Svijet

Požar u metrou u Barseloni, povrijeđeno skoro 140 osoba

2 h

0

  • Najnovije

09

13

Dolazak Lebrona izazvao finansijski zemljotres, cijene ulaznica otišle u nebo

09

04

Veritas obilježava 31 godinu od egzodusa Srba u "Oluji"

09

01

Pariz istražuje mogući teroristički napad

08

45

Naučnici istraživali vezu između kanabisa i stresa: Otkrili vezu sa kortizolom

08

37

Drama u Italiji: Maldini podnio ostavku nakon 16 dana, Pirlu presudila Rusija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima