Kina napravila istorijski korak: Završen najveći termonuklearni magnet na svijetu

Kina je završila izgradnju najvećeg termonuklearnog magneta na svijetu, čime je prevazišla jednu od ključnih prepreka na putu ovladavanja tehnologijom kontrolisane termonuklearne fuzije, koja bi čovječanstvu mogla da obezbjedi praktično neograničene količine energije, prenosi Global tajms.

Kako navodi ovaj list, Kina je saopštila da je uspješno završila razvoj dva ključna superprovodna magneta za termonuklearni reaktor, uključujući i najveći toroidalni magnet na svetu, dugačak 21 metar i težak 582 tone. Poslije uspješnih ispitivanja, uređaji su proglašeni potpuno spremnim za upotrebu u budućem eksperimentalnom reaktoru.

Oba magneta u potpunosti su razvijena korišćenjem kineskih tehnologija – od superprovodnih materijala do najsloženijih proizvodnih procesa. Njihova namjena je da zadrže plazmu zagrijanu na više od 100 miliona stepeni Celzijusa i omoguće pokretanje stabilne reakcije termonuklearne fuzije.

Prema riječima programera projekta, uspešna izrada ovih magneta rješila je oko 80 odsto najsloženijih inženjerskih izazova. Sljedeća faza podrazumijeva sklapanje reaktora i dugotrajna ispitivanja.

Kina planira da završi izgradnju eksperimentalnog reaktora do 2027. godine, dok se prve demonstracije proizvodnje energije iz termonuklearne fuzije očekuju oko 2030. godine.

(sputnik srbija)