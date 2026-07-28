Netanjahu doputovao u Vašington

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu doputovao je u Vašington, radi sastanka sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom, javio je list "Tajms of Izrael".

Izvor iz Bijele kuće rekao je sinoć za RIA Novosti da će Netanjahu i Tramp razgovarati o sukobu sa Iranom, proširenju Avramovog sporazuma i dogovorima o Libanu.

Netanjahu je ranije izjavio da će današnji sastanak biti njihov osmi otkako je Tramp ponovo izabran za predsjednika SAD, uz napomenu da se nijedan međunarodni lider nije toliko puta sastao sa američkim predsjednikom od početka njegovog drugog mandata, prenosi Srna.