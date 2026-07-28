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Pariz istražuje mogući teroristički napad

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 09:01

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Париз истражује могући терористички напад
Foto: Printscreen/X

Muškarac je juče u Parizu noževima napao tri žene, a zaustavio ga je policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, saopštili su francuski ministar unutrašnjih poslova i policija.

Teške povrede

Pariške vlasti još utvrđuju postoje li elementi za pokretanje istrage zbog sumnje na terorizam. Napad se dogodio juče oko 11:30 sati. Povrijeđene su tri žene starosti 19, 24 i 36 godina, koje su prevezene u bolnicu.

Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez naveo je da su dvije žene zadobile teške povrede i nalaze se u kritičnom stanju. Jedna je ubodena u donji dio leđa, a druga u stomak. Gradonačelnik 17. pariškog arondismana Džofri Boulard objavio je na društvenoj mreži X da je jedna od povrijeđenih žena trudna.

Ministar: Moramo biti vrlo oprezni kada je riječ o motivima

Konobarica Kerija Delabed (54) ispričala je da je u trenutku napada prala suđe.

"Vid‌jeli smo muškarca kako prolazi s dva noža i napada tri osobe. Zatim ga je jedan mladić udario malim koferom i srušio na tlo", kazala je.

Nakon toga je konobar iz obližnjeg restorana na napadača stavio stolicu kako bi ga zadržao.

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Na amaterskom snimku nastalom nakon napada vidi se kako osumnjičeni leži na tlu dok ga policajac van službe i građani drže savladanog. Na snimku se može čuti kako govori: „Alah mi je to naredio.“

Nunez je rekao da je osumnjičeni iznosio "nepovezane izjave" te upozorio da je prerano donositi zaključke o motivu napada.

"Moramo biti vrlo oprezni kada je riječ o motivima ovog izuzetno nasilnog čina. Najoštrije osuđujem ovaj čin, a prema informacijama koje imamo, ta osoba iznosi nepovezane izjave", rekao je Nunez novinarima.

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Napad se dogodio dva dana nakon što je muškarac, kojeg su njemačke vlasti poznavale kao islamskog ekstremistu, unajmljenim kombijem uletio u povorku ponosa u Berlinu, pri čemu je usmrtio jednu ženu i povrijedio još 29 osoba.

(Avaz)

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Tagovi :

Francuska

napad nožem

Pariz

islamisti

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