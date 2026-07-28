Mještani Lauša upozoravaju: Začepljeni šahtovi, udarne rupe i klizišta čekaju rješenje

Začepljeni šahtovi i odvodi, poplavljena dvorišta i garaže, redovni su prizori i problemi sa kojima se suočavaju građani u banjalučkom naselju Lauš.

Svakom kišom novi/stari problemi dolaze, a mještani, pa mještani su prepušteni sami sebi. Međutim, ne dolaze problemi samo u kišnom periodu već ih, kako kažu, imaju svakodnevno.

„Ovih dana su bile obilnije padavine, a moram reći da su šahtovi generalno začepljeni i ne čiste se na vrijeme, kao što se ni ulice redovno ne peru. Ja ne znam da li je takvih dešavanja bilo na Laušu. Ono što se dešava jesu poplave, pri čemu nastaje materijalna šteta jer je valjda ovdje prioritet sigurnost građana“, poručuje Milana Mišić, predsjednik Savjeta MZ Lauš 1.

Kako navodi Mišićeva, neophodno je izvesti na teren stručnjake kako bi procijenili zbog čega ovo naselje redovno plavi, te pronaći rješenja jer u se u problemima ne nalaze samo stanari u Karađorđevoj i najprometnijoj ulici na Laušu već u mnogo drugih, strmih ulica gdje prilikom svake jače kiše u velikom broju domaćinstava dolazi do poplave i nastanka i veće materijalne štete.

„Građani se Savjetu mjesne zajednice redovno žale na udarne rupe, dotrajale trotoare, evo primjer je i Karađorđeva ulica. Udarne rupe su glavna problematika, možda u jednoj do dvije ulice nemamo ovaj problem dok u ostalima, situacija je ista. Takođe, tu su i klizišta u ulicama, gdje su se dešavale i nesreće, gdje je jedna sugrađanka polomila ruku ili nogu, ne mogu se sjetiti tačno, takođe, jedna trudnica nije mogla da dođe do bolnice“, upozorila je Mišićeva.

Rješavanje problema od strane nadležnih Gradske uprave Banjaluke ide veoma sporo i pored konstantnih pritisaka mještana.

„Moram naglasiti da su čistili odvode nakon kiše, ali takođe bez naše inicijative mnogo toga ne bi bilo urađeno. Za svaki problem, kao da smo mi zaposleni u Gradskoj upravi pa apelujemo na njih jer to se redovno dešava“, rekla je Mišićeva.

Gradska uprava za građane Lauša nema sluha, kako je kazala Mišićeva te problemi poput smeća, divljih deponija, devastiranih saobraćajnica, dotrajalih trotoara, udarnih rupa, klizišta i mnogih drugih, a o kojima bi se dalo pričati su na čekanju, a mještani će očigledno morati nastaviti s pritiscima kako bi odgovorni konačno počeli raditi svoj posao odgovorno i na vrijeme.