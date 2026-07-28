Logo

Požar u metrou u Barseloni, povrijeđeno skoro 140 osoba

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 07:05

Komentari:

0
Пожар у метроу у Барселони
Foto: X/ T_CAS videos/printscreen

Najmanje 137 ljudi povrijeđeno je u požaru koji je izbio u metrou u Barseloni, zbog čega su dvije stanice evakuisane.

Prema podacima Službe za hitnu medicinsku pomoć (SEM), 131 osoba zadobila je lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usljed udisanja dima i anksioznosti, prenio je list Mundo.

Ukupno 39 povrijeđenih prevezeno je u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći.

Incident se dogodio neposredno prije 18 časova, kada je željeznički saobraćaj između stanica Gloris i Klot obustavljen zbog gustog dima. Voz je ostao zaglavljen u tunelu, nakon čega su putnici nasilno otvorili vrata i kroz tunel se evakuisali u oba smjera, gdje su im pomoć pružile hitne službe.

Na lice mjesta izašli su pripadnici katalonske policije, gradske policije Barselone i vatrogasci, koji su požar ugasili ubrzo poslije 19.30 časova.

Prvo upozorenje kontrolnom centru stiglo je u 17.39, nakon što je voz koji je saobraćao između stanica Klot i Gloris stao zbog požara na pruzi.

Generalni direktor kompanije „Transport Metropolitans de Barselona“ (TMB) Gzavije Flores rekao je da je do požara došlo nakon što se obrušila obloga u tunelu, što je izazvalo zapaljenje nadzemnog dalekovoda.

Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa na gradilištu stanice Plasa de Sants povrijedila osam ljudi, među kojima dvije osobe teže.

(RTS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Barselona

požar u metrou

vatra

povrijeđeni

Hitna pomoć

Vatrogasci

video snimak

Komentari (0)

Više iz rubrike

На овој фотографији, коју је уступила Хедер Шредер, виде се рушевине и оштећене стамбене зграде након што је торнадо погодио подручје Менаше, у америчкој савезној држави Висконсин, у понедјељак, 27. јула 2026. године.

Svijet

Tornado poharao Viskonsin, filmski prizori

2 h

0
Мали чамци поредани су уз обалу, док су теретни бродови и друга комерцијална пловила усидрена у Ормуском мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 27. јула 2026. године.

Svijet

Tramp: Dobri razgovori sa Iranom; Teheran: Situacija u Ormuzu se nije promijenila

2 h

1
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Svijet

Pripadnici vojne policije uhapsili državljanina BiH u Italiji

10 h

0
Сандук сахрана цвијеће обичаји

Svijet

Čisto zlo: Krio tijela pokojnika zbog para, ožalošćenima davao pepeo nepoznatih ljudi

10 h

0

  • Najnovije

09

13

Dolazak Lebrona izazvao finansijski zemljotres, cijene ulaznica otišle u nebo

09

04

Veritas obilježava 31 godinu od egzodusa Srba u "Oluji"

09

01

Pariz istražuje mogući teroristički napad

08

45

Naučnici istraživali vezu između kanabisa i stresa: Otkrili vezu sa kortizolom

08

37

Drama u Italiji: Maldini podnio ostavku nakon 16 dana, Pirlu presudila Rusija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima