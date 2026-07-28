Republikanci objavili Bajdenove snimke

Republikanci u američkom Kongresu objavili su audio-snimke koje je Džozef Bajden godinama pokušavao da zadrži u tajnosti. Na snimcima, nastalim dok je pisao memoare, Bajden priznaje da je nakon odlaska sa funkcije potpredsjednika zadržao povjerljiva dokumenta. Riječ je o razgovorima koje je Bajden, koji danas ima 83 godine, vodio sa piscem Markom Zvonicerom tokom rada na knjizi „Obećaj mi, tata“ iz 2017. godine, piše Bi-Bi-Si.

„Upravo sam dolje pronašao sve te povjerljive stvari“, čuje se Bajdenova izjava na snimku iz februara 2017. godine, zabilježenom mjesec dana nakon što je napustio Bijelu kuću.

Šta otkrivaju snimci

Audio-materijal, koji traje duže od dva sata i objavljen je u ponedjeljak, zabilježen je tokom saradnje Bajdena i Zvonicera. Na jednom snimku Bajden govori piscu: „Sljedeće što imam ovdje je, hm, ovo je povjerljivo.“

U drugom razgovoru iz oktobra 2016. godine, dok je još bio potpredsjednik u administraciji Baraka Obame, Bajden je Zvoniceru rekao: „Imam opširne bilješke iz tog perioda... Oni ne znaju da ovo imam.“

Pravna bitka za objavljivanje snimaka

Do snimaka su došli republikanci u Predstavničkom domu i konzervativna neprofitna organizacija Projekat za nadzor (Oversight Project), koji su pokrenuli sudski postupak za njihovo objavljivanje. Materijali su 2024. godine predati Ministarstvu pravde tokom istrage o Bajdenovom postupanju sa službenim dokumentima.

Dok je Bajden bio predsjednik od 2021. do 2025. godine, Ministarstvo pravde odbijalo je da objavi snimke. U maju su njegovi privatni advokati podnijeli tužbu protiv Ministarstva kako bi spriječili objavljivanje, ali su od nje odustali nakon nekoliko sudskih poraza.

Audio recordings that former President Joe Biden fought for years to keep private have now been released. CBS News received two hours of audio recordings, from roughly 70 hours of tapes cited in a 2024 special counsel's report, which said Biden kept volumes of notes at his home… pic.twitter.com/Zv9uIRqNAW — CBS News (@CBSNews) July 28, 2026

Snimci sadrže brojne cenzurisane dijelove. Republikanci iz Odbora za nadzor tvrde da ti dijelovi „služe prikrivanju Bajdenovog otkrivanja povjerljivih informacija“.

Istraga i političke reakcije

Tužilac Robert Hur dobio je snimke i transkripte 2024. godine u okviru istrage o Bajdenovom postupanju sa dokumentima. Hur je zaključio da je Bajden nepropisno zadržao spise, ali nije preporučio podizanje optužnice. Obrazložio je to procjenom da bi ga porota vjerovatno doživjela kao „dobronamjernog starijeg čovjeka sa slabim pamćenjem koji izaziva saosjećanje“.

Bajdenov portparol Ti-Džej Daklo izjavio je da je objavljivanje snimaka „samo najnoviji primjer kako ova administracija koristi Ministarstvo pravde kao oružje za političku odmazdu“.

„To je pogrešno. Iako se predsjednik Bajden ne slaže sa današnjom odlukom, on poštuje sudove i ključnu ulogu koju nezavisno pravosuđe ima u zdravoj demokratiji“, dodao je Daklo.

Poređenja radi, Donald Tramp takođe je bio optužen za nezakonito zadržavanje dokumenata u svojoj kući na Floridi, ali su te optužbe odbačene nakon što se vratio u Bijelu kuću.

(Indeks)