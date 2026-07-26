Njemačka ne isključuje mogućnost novih terorističkih napada

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint izjavio je da je napad vozilom na Povorku ponosa u Berlinu bio teroristički napad s islamističkom pozadinom, te da je osumnjičeni u bijegu.

„Sve ukazuje na to da je osumnjičeni djelovao s pozicija islamističkog ekstremizma. Suočavamo se s osumnjičenim koji je i ranije privlačio pažnju zbog velikog broja krivičnih djela, radikalizacije i pripadnosti islamističkim krugovima“, rekao je Dobrint tokom obilaska mjesta u centru Berlina, gdje je u subotu uveče izvršen napad.

Policija trenutno traga za osumnjičenim 21-godišnjim njemačkim državljaninom libanskog porijekla Abdulom Balutom.

On je osumnjičen da je u subotu uveče, na rubu okupljanja povodom manifestacije Kristofer strit dej (Christopher Street Day), koju organizuje LGBTK+ zajednica, kombijem uletio u grupu ljudi, pri čemu je usmrtio jednu i povrijedio 29 osoba, od kojih nekoliko teško.

Nakon toga je, naoružan mačetom, napustio mjesto događaja i, tokom bijega kroz obližnji park, prema dosadašnjim saznanjima, napao druge prolaznike. Policija ne isključuje mogućnost da odbjegli Abdul Balut izvrši novi napad.

Kako prenosi njemački javni servis RBB, tokom noći uhapšen je i jedan iranski državljanin, osumnjičen da se nalazio u vozilu kojim je izvršen napad.

Radikalizovao se sa 16 godina

Dobrint je rekao da je Balut nedavno u Berlinu osuđen na godinu i deset mjeseci zatvora, ali da je kazna u međuvremenu preinačena u uslovnu. Mediji javljaju da je osuđen zbog pripremanja terorističkih napada.

Njemački mediji prenose da se Balut radikalizovao putem interneta i izražavao simpatije prema takozvanoj Islamskoj državi još od svoje 16. godine, zbog čega je bio pod nadzorom vlasti.

Prema pisanju dnevnika „Bild“, 21-godišnjak, koji je živio nedaleko od mjesta napada, u ponedjeljak je trebalo da nastavi program deradikalizacije.

Aleksander Dobrint rekao je da je „pronalazak osumnjičenog sada glavni cilj“.

„Policija trenutno koristi sve raspoložive resurse kako bi sprovela potragu“, rekao je ministar unutrašnjih poslova.

Dodao je da „možda neće moći da iznese mnogo više informacija o pojedinim pitanjima“ zbog policijske istrage koja je u toku.

"Ne možemo isključiti mogućnost novih terorističkih napada“

Dobrint se osvrnuo i na predstojeće Povorke ponosa širom zemlje, rekavši da bi trebalo razmotriti sve mjere kako bi bili spriječeni novi incidenti, te da bi, ukoliko bude potrebno, bezbjednosne mjere mogle biti pojačane.

Aleksandar Dobrint

„Ne možemo isključiti mogućnost novih terorističkih napada“, dodao je.

„To nije uobičajeno u ovakvim okolnostima, ali se ne može isključiti“, rekao je Dobrint.

Za naredne dane širom Njemačke najavljeno je još nekoliko manifestacija Kristofer strit dej, a organizatori su poručili da se „neće skrivati“.

Vodeći njemački političari, među kojima je i kancelar Fridrih Merc, izrazili su zaprepašćenje napadom.

Za poslijepodnevne časove u Berlinu je najavljena komemorativna povorka u znak sjećanja na poginulu učesnicu Povorke ponosa.

Hoće li se napad odraziti na izbore?

Analitičari procjenjuju da bi se najnoviji napad mogao odraziti i na izbore za parlament grada-savezne pokrajine Berlina, koji će biti održani krajem septembra.

Prema pojedinim istraživanjima javnog mnjenja, desničarska Alternativa za Njemačku (AfD), koja se profilisala kroz kritiku migracione politike, sa 19 odsto podrške već vodi u Berlinu.

I u saveznim pokrajinama Saksonija-Anhalt i Meklenburg-Zapadna Pomeranija u septembru će biti održani izbori za pokrajinske parlamente, na kojima, prema anketama, AfD ubjedljivo vodi.