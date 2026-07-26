Pronađen terorista iz Berlina, odjekuju pucnjevi

Osumnjičeni za napad na Paradi ponosa u Berlinu navodno je ubijen tokom policijske operacije, javljaju njemački mediji.

Nakon napada tokom obilježavanja Dana Kristofer strit (Christopher Street Day), policija je, kako se navodi, pronašla osumnjičenog Abdula Baluta u berlinskoj opštini Špandau.

Prema pisanju „Špigla“, tokom hapšenja došlo je do pucnjave, a osumnjičeni je navodno smrtno pogođen.

Incident se dogodio u Špandauu, opštini na zapadu Berlina.

Specijalne policijske jedinice pronašle su osumnjičenog u baštenskoj kućici u koloniji u blizini ulice Rulebener. Prema pisanju njemačkih medija, policajci su opkolili parcelu, nakon čega je izvedena akcija tokom koje su ispaljeni hici.

„Bild“ navodi da je osumnjičeni napao pripadnike specijalne jedinice, koji su uzvratili vatru i smrtno ga pogodili. I „Tagesšpigl“ je, pozivajući se na svoja saznanja, objavio da je Balut ubijen tokom akcije.

Berlinsko tužilaštvo zvanično je potvrdilo da je u Špandauu u toku policijska operacija neposredno povezana sa napadom na Paradi ponosa. Međutim, u prvom zvaničnom saopštenju nije potvrđeno da li je osumnjičeni ubijen ili uhapšen.

Balut je osumnjičen da je u subotu oko 22 časa bijelim kombijem uletio među ljude u blizini parka Tirgarten, tokom obilježavanja Dana Kristofer strita (Christopher Street Day – CSD). Nakon što je vozilom udario u okupljene, navodno je izašao iz kombija i napao prolaznike hladnim oružjem, vjerovatno mačetom.

U napadu je poginula jedna žena, dok je 29 osoba povrijeđeno. Policija je u međuvremenu saopštila da niko od povrijeđenih više nije životno ugrožen.

Osumnjičeni je bio njemački državljanin libanskog porijekla, rođen 2005. godine u Berlinu. Policiji je bio poznat zbog više krivičnih djela, nasilničkog ponašanja i povezanosti sa islamističkim krugovima.

Sud u Berlinu ga je 12. maja 2026. godine osudio na godinu i deset mjeseci zatvora za mlađe punoljetnike, između ostalog zbog pripremanja teškog krivičnog djela kojim se ugrožava državna bezbjednost. Presuda nije bila pravosnažna, a tužilaštvo je uložilo žalbu i zatražilo strožu kaznu.

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint ranije je napad okarakterisao kao teroristički akt sa islamističkom pozadinom.