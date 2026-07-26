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Rusija traži izručenje tužioca koji je izdao nalog za hapšenje Putina

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 18:05

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Владимир Путин
Foto: Tanjug/AP/Gavriil Grigorov/Sputnik

Rusija će tražiti izručenje bivšeg tužioca Međunarodnog krivičnog suda (MKS) Karima Kana, koji je izdao nalog za hapšenje predsjednika Vladimira Putina, kako bi bio priveden pravdi, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Iz Ministarstva su naveli da Kan, nakon suspenzije, više neće uživati imunitet koji međunarodni zvaničnici imaju u državama potpisnicama Rimskog statuta.

„Nadamo se da će to pomoći da bude obezbijeđeno njegovo izručenje Rusiji, kako bi odgovarao zbog pokušaja krivičnog gonjenja osoba za koje je znao da su nevine, kao i zbog ugrožavanja lica zaštićenih međunarodnim pravom“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Karim Kan, glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda, suspendovan je sa trenutnim dejstvom u junu 2026. godine odlukom Biroa Skupštine država članica, nakon istrage o optužbama za seksualno nedolično ponašanje prema mlađoj službenici.

Optužbe su se prvi put pojavile 2024. godine, a odnosile su se na navode o prinudnom seksualnom ponašanju bez pristanka u periodu od 2023. do 2024. godine. Kan je u maju 2025. godine dobrovoljno otišao na odsustvo do okončanja istrage Ujedinjenih nacija.

Istragom je utvrđeno da postoji činjenična osnova za iznesene tvrdnje, ali je naknadno sudsko vijeće zaključilo da dokazi nisu dovoljni da bi se van razumne sumnje dokazalo nedolično ponašanje.

Nadzorno tijelo utvrdilo je da je Kan počinio težak prekršaj i ozbiljno povrijedio službenu dužnost, zbog čega je preporučena njegova smjena. Nakon toga, Skupština država članica u punom sastavu glasala je u julu 2026. godine za njegovo razrješenje.

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Tagovi :

Međunarodni krivični sud

tužilac

hapšenje

Karim Kan

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