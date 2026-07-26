Drama na letu za London: Sva tri pilota se razboljela tokom leta

Let britanske avio-kompanije iz Hajderabada za London pretvorio se u pravu dramu, jer su sva tri pilota na letu imala su simptome trovanja hranom.

Jedan od njih postao je potpuno nesposoban za obavljanje svog profesionalnog posla na visini od 9.000 metara, primoravajući avio-kompaniju da pokrene hitnu istragu, prenosi RTS.

Incident koji je mogao da ima katastrofalne posljedice dogodio 21.jula se na letu BA276 kompanije "Britiš Ervejz", koji je saobraćao od Međunarodnog aerodroma "Radživ Gandi" u Hajderabadu do londonskog Hitroua. Tokom skoro jedanaest sati leta, sva tri člana letačke posade u kokpitu aviona "Boing 777" počela su da osjećaju simptome zdravstvene slabosti.

Situacija je eskalirala kada je jednom od prvih oficira naglo pozlilo dok je avion bio na visini od oko 9.000 metara. Njegovo stanje se toliko pogoršalo da više nije bio u stanju da obavlja svoje dužnosti, zbog čega mu je posada u avionu dala kiseonik.

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Uprkos ozbiljnosti situacije, preostala dva pilota, iako su i sami osjećali simptome koji su se tokom leta pogoršavali, uspjela su da zadrže kontrolu nad letjelicom i bezbjedno je prizemlje na Terminal 3 londonskog aerodroma Hitrou. Iz kompanije "Britiš Ervejz" saopštili su da "bezbjednost putnika ni u jednom trenutku nije bila ugrožena".

Ovaj događaj je izazvao veliku zabrinutost u avio-industriji, prije svega jer direktno dovodi u pitanje stroge bezbjednosne protokole. Jedno od fundamentalnih nepisanih pravila u komercijalnoj avijaciji jeste da članovi pilotske posade ne bi trebalo da jedu isti obrok prije i tokom leta.

(rt balkan)