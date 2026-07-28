Ajkula napala influensera dok je ronio: Sve snimljeno!

Zaron novozelandskog influensera, koji se bavi ribolovom i podvodnim ribolovom, pretvorio se u pravu borbu za život nakon što ga je kod obale Fidžija napala siva grebenska ajkula.

Henri Gibs, kreator sadržaja poznat po snimcima iz podvodnog svijeta, doživio je dramatične trenutke tokom jednog od prvih zarona u ovom pacifičkom arhipelagu. Snimak napada ubrzo je počeo da se širi društvenim mrežama.

Ajkula kružila oko ronilaca prije napada

Gibs je tokom podvodnog ribolova koristio harpun kada je primijetio da se jedna siva grebenska ajkula izdvojila od ostalih i počela da kruži oko grupe ronilaca.

Kako je naveo, životinja je vremenom postajala sve agresivnija, sve dok iznenada nije ubrzala i krenula direktno prema njemu.

- Ronili smo na grebenu sat ili dva, a zatim smo se prebacili u otvorenije i bistrije more kako bismo pokušali da ulovimo nešto veće. U blizini je bilo više sivih grebenskih ajkula, ali ova je ostala sa nama mnogo duže od ostalih - napisao je Gibs na Fejsbuku.

Priznao da je ignorisao znakove upozorenja

On je dodao da nikada neće sa sigurnošću znati šta je izazvalo promjenu u ponašanju ajkule, ali je priznao da je trebalo ranije prekinuti zaron.

- Počela je da pliva u uskim krugovima ispod nas, postajala sve nervoznija i nekoliko puta je naglo krenula prema čamcu. Kada pogledam unazad, to je bio jasan znak da smo trebali odmah da izađemo iz vode - naveo je on.

Gibs je priznao da je potcijenio opasnost.

- Nisam vjerovao da ajkula te veličine može predstavljati ozbiljnu opasnost i to je bila moja greška - rekao je.

Ajkula ga ugrizla za nogu

Posljedice te odluke bile su ozbiljne. Gibs je nakon napada završio u bolnici, a fotografijama je pokazao povrede koje je zadobio.

On je opisao da je vidio kako ajkula ide direktno prema njemu.

- Znao sam da ide pravo ka meni, zbog čega se na snimku može čuti kako upozoravam ostale ronioce prije nego što me je dohvatila. Zaobišla je harpun, prošla ispod mene, ugrizla me za zadnji dio noge i počela da se okreće oko svoje ose - ispričao je.

Važno upozorenje podvodnim ribolovcima

Nakon opasnog susreta, Gibs je uputio upozorenje svima koji se bave podvodnim ribolovom.

On je poručio da svaka promjena u ponašanju ajkule treba da bude shvaćena ozbiljno i da je najbolja odluka odmah prekinuti zaron.

Takođe je savjetovao korišćenje jednobojnih crnih ronilačkih odijela i upozorio da se opasnost ne smije procjenjivati samo na osnovu veličine životinje.

- Ajkula ne mora biti ogromna da bi bila opasna - poručio je nakon iskustva koje je zamalo završilo tragično.

(RadioSarajevo)